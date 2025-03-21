МЗС України розповіло про деталі обговорення припинення вогню на зустрічі у Саудівській Аравії

МЗС України розповіло про деталі обговорення припинення вогню на зустрічі у Саудівській Аравії
У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що під час майбутньої зустрічі української та американської делегацій у Саудівській Аравії обговорюватимуть параметри пропозицій щодо різних режимів припинення вогню.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на заяву речника українського МЗС Георгія Тихого.

Тихий пояснив, що до переговорів, які відбудуться в Саудівській Аравії, Україна ставиться як до двосторонніх українсько-американських переговорів, і розглядає їх "як технічний раунд, не політичний".

"Там будуть обговорюватися деталі та імплементація рішень, які на політичному рівні вже ухвалені…Тобто мають зустрітися фахові люди з українського та американського боку, які зможуть з'ясувати всі деталі, як це має виглядати. Треба розуміти, як це буде працювати, хто це буде контролювати, яким чином буде відбуватися моніторинг", – сказав представник МЗС.

Також Тихий сказав, що українській стороні невідомо про те, як у Саудівській Аравії будуть відбуватися контакти американців з росіянами.

"Це їхній вибір. Але ми готуємося до переговорів в Саудівській Аравії саме як до двосторонньої українсько-американської історії", – додав він.

За його словами, міністр закордонних справ Андрій Сибіга не буде присутній на зустрічі, оскільки це не "політичний рівень", і там буде "військова компонента".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку закриють 10 магазинів «Галя Балувана»
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Суд над Христецькою: 15 спроб і 2 нагадування від журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Смертельна ДТП на Єршова: як покарали водія, що п’яним збив двох пішоходів в Луцьку
Сьогодні, 19:00
В Маневичах чоловік на очах у дітей порізав колишню дружину: на суді жінка пробачила кривдника
Сьогодні, 18:30
МЗС України розповіло про деталі обговорення припинення вогню на зустрічі у Саудівській Аравії
Сьогодні, 18:05
Хотів помститися за загиблого друга: історія 21-річного бійця волинської 100 ОМБр
Сьогодні, 17:12
В окупованому Скадовську вибухнуло авто з російськими офіцерами, — ГУР МО
Сьогодні, 16:39
Схожі новини
Хотів помститися за загиблого друга: історія 21-річного бійця волинської 100 ОМБр Хотів помститися за загиблого друга: історія 21-річного бійця волинської 100 ОМБр
Сьогодні, 17:12
В окупованому Скадовську вибухнуло авто з російськими офіцерами, — ГУР МО В окупованому Скадовську вибухнуло авто з російськими офіцерами, — ГУР МО
Сьогодні, 16:39
Литва готова відправити свої війська до України після припинення вогню, - Науседа Литва готова відправити свої війська до України після припинення вогню, - Науседа
Сьогодні, 15:41
Захищаючи Україну, загинули два Герої з Луцька Захищаючи Україну, загинули два Герої з Луцька
Сьогодні, 11:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Смертельна ДТП на Єршова: як покарали водія, що п’яним збив двох пішоходів в Луцьку
Сьогодні, 19:00
 0
В Маневичах чоловік на очах у дітей порізав колишню дружину: на суді жінка пробачила кривдника
Сьогодні, 18:30
 0
МЗС України розповіло про деталі обговорення припинення вогню на зустрічі у Саудівській Аравії
Сьогодні, 18:05
 0
Хотів помститися за загиблого друга: історія 21-річного бійця волинської 100 ОМБр
Сьогодні, 17:12
 0
В окупованому Скадовську вибухнуло авто з російськими офіцерами, — ГУР МО
Сьогодні, 16:39
 0
Медіа
відео
1/8