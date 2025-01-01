Передчасно помер воїн з Волині Анатолій Ковальчук

Передчасно помер воїн з Волині Анатолій Ковальчук
Волинь втратила ще одного воїна, який захищав Батьківщину від російських окупантів. Зупинилося серце Анатолія Ковальчука.

Про це повідомляють на сторінці Луківської громади.

"19.03.2025 року передчасно зупинилося серце нашого односельчанина, КОВАЛЬЧУКА АНАТОЛІЯ ВАСИЛЬОВИЧА, який був військовослужбовцем 42-ої окремої механізованої бригади", - йдеться у дописі.

20.12.2022 Анатолій був мобілізований до лав ЗСУ. За час служби побував на різних напрямках, був поранений, але після реабілітації повернувся назад до війська.

Кортеж з тілом Анатолія Ковальчука прибуде 23.03.2025 орієнтовно об 11:30 мікрорайон Cтакор (ПМК), далі пішою ходою буде рухатися (через центр) до Церкви святої Параскеви, де орієнтовно 13:00 відбудеться заупокійна служба.

Про будь-які зміни місцева влада обіцяє повідомляти згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Анатолій Ковальчук, війна, втрата, смерть, Луків
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку закриють 10 магазинів «Галя Балувана»
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Суд над Христецькою: 15 спроб і 2 нагадування від журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Передчасно помер воїн з Волині Анатолій Ковальчук
Сьогодні, 23:18
На Волині горіло торфовище
Сьогодні, 22:38
Пережила голод і Другу світову війну: історія 100-річної лучанки. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 21:58
Повідомили про загибель біля Бахмута воїна з Волині Вячеслава Гладуна
Сьогодні, 21:16
Волинянин ремонтував антену і впав на дах багатоповерхівки. ФОТО
Сьогодні, 20:35
Схожі новини
8 місяців був зниклим безвісти: підтвердили загибель воїна з Волині Олега Городюка 8 місяців був зниклим безвісти: підтвердили загибель воїна з Волині Олега Городюка
20 березень, 08:25
На Донеччині загинув воїн з Луцька Андрій Залозний На Донеччині загинув воїн з Луцька Андрій Залозний
19 березень, 20:35
Через артобстріл на Донеччині загинув воїн з Волині Федір Шклярук Через артобстріл на Донеччині загинув воїн з Волині Федір Шклярук
17 березень, 20:35
На війні загинув воїн з Волині Андрій Пронцевич На війні загинув воїн з Волині Андрій Пронцевич
19 лютий, 21:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Передчасно помер воїн з Волині Анатолій Ковальчук
Сьогодні, 23:18
 0
На Волині горіло торфовище
Сьогодні, 22:38
 0
Пережила голод і Другу світову війну: історія 100-річної лучанки. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 21:58
 0
Повідомили про загибель біля Бахмута воїна з Волині Вячеслава Гладуна
Сьогодні, 21:16
 0
Волинянин ремонтував антену і впав на дах багатоповерхівки. ФОТО
Сьогодні, 20:35
 0
Медіа
відео
1/8