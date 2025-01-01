Передчасно помер воїн з Волині Анатолій Ковальчук

Волинь втратила ще одного воїна, який захищав Батьківщину від російських окупантів. Зупинилося серце Анатолія Ковальчука.Про це повідомляють на сторінці Луківської громади."19.03.2025 року передчасно зупинилося серце нашого односельчанина,, який був військовослужбовцем 42-ої окремої механізованої бригади", - йдеться у дописі.20.12.2022 Анатолій був мобілізований до лав ЗСУ. За час служби побував на різних напрямках, був поранений, але після реабілітації повернувся назад до війська.Кортеж з тілом Анатолія Ковальчука прибуде 23.03.2025 орієнтовно об 11:30 мікрорайон Cтакор (ПМК), далі пішою ходою буде рухатися (через центр) до Церкви святої Параскеви, де орієнтовно 13:00 відбудеться заупокійна служба.Про будь-які зміни місцева влада обіцяє повідомляти згодом.