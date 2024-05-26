У Запоріжжі через російський обстріл постраждали 8 людей, загинула 20-річна дівчина

У Запоріжжі через російський обстріл постраждали 8 людей, загинула 20-річна дівчина
Російська армія атакувала Запоріжжя 21 березня, восьмеро людей постраждали, одна загинула.

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Унаслідок ворожої атаки у Запоріжжі попередньо троє постраждалих. Є пошкодження приватних будинків та багатоповерхівок міста. Детальна інформація встановлюється", - йдеться у повідомленні.

Згодом Федоров повідомив, що кількість постраждалих зросла до 5.

Троє людей у важкому стані, двоє – в стані середньої тяжкості.

Згодом Федоров повідомив, що атака росіян на Запоріжжя забрала життя однієї людини: рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку тіло жінки.

Пізніше стало відомо, що кількість поранених зросла до 6. Двоє людей у вкрай важкому стані.

Станом на 23:07 Федоров повідомив, що загиблій внаслідок ворожої атаки жінці було 20 років.

Кількість поранених збільшилася до 8 людей.

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Теги: Україна, Запоріжжя, росія, обстріл, КАБ, загибель
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