США надалі обіцяють обмінюватися розвідданими з Україною
Сьогодні, 03:41
Сполучені Штати і надалі провадитимуть обмін розвідданими з Україною.
Про це заявила в середу, 19 березня, речниця Білого дому Керолайн Лівітт під час пресконференції, відповідаючи на запитання журналістів, зокрема, про підсумки останньої розмови президента США Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським, - пише DW.
"Обмін розвідувальними даними у розрізі оборони України триватиме", - запевнила речниця Білого дому.
Запитання щодо обміну розвідувальними даними між Вашингтоном і Києвом пролунало на тлі того, що напередодні Кремль за підсумками перемовин між Трампом і Путіним повідомляв, що президент РФ озвучував прагнення домогтися припинення постачання Україні західної зброї й обміну з нею розвідданими як передумову для перемир'я.
Угода про копалини не є пріоритетом, визнали в Білому домі
Також під час пресконференції Лівітт також визнала, що угода між США й Україною щодо корисних копалин, над укладенням якої ще недавно велася наполеглива робота, наразі не є пріоритетом.
За її словами, Сполучені Штати "вийшли за межі економічної угоди про мінерали" і рухаються у напрямку "повного припинення вогню й тривалого миру в цьому конфлікті".
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Про це заявила в середу, 19 березня, речниця Білого дому Керолайн Лівітт під час пресконференції, відповідаючи на запитання журналістів, зокрема, про підсумки останньої розмови президента США Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським, - пише DW.
"Обмін розвідувальними даними у розрізі оборони України триватиме", - запевнила речниця Білого дому.
Запитання щодо обміну розвідувальними даними між Вашингтоном і Києвом пролунало на тлі того, що напередодні Кремль за підсумками перемовин між Трампом і Путіним повідомляв, що президент РФ озвучував прагнення домогтися припинення постачання Україні західної зброї й обміну з нею розвідданими як передумову для перемир'я.
Угода про копалини не є пріоритетом, визнали в Білому домі
Також під час пресконференції Лівітт також визнала, що угода між США й Україною щодо корисних копалин, над укладенням якої ще недавно велася наполеглива робота, наразі не є пріоритетом.
За її словами, Сполучені Штати "вийшли за межі економічної угоди про мінерали" і рухаються у напрямку "повного припинення вогню й тривалого миру в цьому конфлікті".
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