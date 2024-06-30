Деякі волиняни зможуть отримати надбавку до пенсії





Про це повідомляє



Хто має право на отримання такої доплати

Цю доплату можуть отримати пенсіонери старше 70 років, повідомляють у ПФУ.



Також умовами для надання цієї доплати є:



особа має отримувати пенсію за віком;

пенсійна виплата пенсіонера не перевищує 10 340,35 гривні.

На розмір цієї доплати впливає вік особи:



пенсіонери від 70 до 74 років включно можуть отримати доплату – 300 гривень;

особи від 75 до 79 років включно мають право на доплату – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Нарахування надбавки розпочинається не від початку календарного місяця, а після досягнення відповідного віку, тому за перший місяць вона буде виплачена не повністю, а пропорційно до даної кількості днів, – йдеться у повідомленні ПФУ.



Нарахування цієї надбавки відбувається автоматично. Для цього додатково звертатись у ПФУ непотрібно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У квітні частина пенсіонерів відчує збільшення виплат. Зростання пенсій відбуватиметься, зокрема, завдяки доплаті за віком.Про це повідомляє Канал24. Цю доплату можуть отримати пенсіонери старше 70 років, повідомляють у ПФУ.Також умовами для надання цієї доплати є:особа має отримувати пенсію за віком;пенсійна виплата пенсіонера не перевищує 10 340,35 гривні.На розмір цієї доплати впливає вік особи:пенсіонери від 70 до 74 років включно можуть отримати доплату – 300 гривень;особи від 75 до 79 років включно мають право на доплату – 456 гривень;від 80 років – 570 гривень.Нарахування надбавки розпочинається не від початку календарного місяця, а після досягнення відповідного віку, тому за перший місяць вона буде виплачена не повністю, а пропорційно до даної кількості днів, – йдеться у повідомленні ПФУ.Нарахування цієї надбавки відбувається автоматично. Для цього додатково звертатись у ПФУ непотрібно.

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