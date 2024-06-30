Деякі волиняни зможуть отримати надбавку до пенсії
Сьогодні, 07:32
У квітні частина пенсіонерів відчує збільшення виплат. Зростання пенсій відбуватиметься, зокрема, завдяки доплаті за віком.
Про це повідомляє Канал24.
Хто має право на отримання такої доплати
Цю доплату можуть отримати пенсіонери старше 70 років, повідомляють у ПФУ.
Також умовами для надання цієї доплати є:
особа має отримувати пенсію за віком;
пенсійна виплата пенсіонера не перевищує 10 340,35 гривні.
На розмір цієї доплати впливає вік особи:
пенсіонери від 70 до 74 років включно можуть отримати доплату – 300 гривень;
особи від 75 до 79 років включно мають право на доплату – 456 гривень;
від 80 років – 570 гривень.
Нарахування надбавки розпочинається не від початку календарного місяця, а після досягнення відповідного віку, тому за перший місяць вона буде виплачена не повністю, а пропорційно до даної кількості днів, – йдеться у повідомленні ПФУ.
Нарахування цієї надбавки відбувається автоматично. Для цього додатково звертатись у ПФУ непотрібно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Канал24.
Хто має право на отримання такої доплати
Цю доплату можуть отримати пенсіонери старше 70 років, повідомляють у ПФУ.
Також умовами для надання цієї доплати є:
особа має отримувати пенсію за віком;
пенсійна виплата пенсіонера не перевищує 10 340,35 гривні.
На розмір цієї доплати впливає вік особи:
пенсіонери від 70 до 74 років включно можуть отримати доплату – 300 гривень;
особи від 75 до 79 років включно мають право на доплату – 456 гривень;
від 80 років – 570 гривень.
Нарахування надбавки розпочинається не від початку календарного місяця, а після досягнення відповідного віку, тому за перший місяць вона буде виплачена не повністю, а пропорційно до даної кількості днів, – йдеться у повідомленні ПФУ.
Нарахування цієї надбавки відбувається автоматично. Для цього додатково звертатись у ПФУ непотрібно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Як на Шацьких озерах готуються до відпочинкового сезон. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
Деякі волиняни зможуть отримати надбавку до пенсії
Сьогодні, 07:32
Уродженець Луцька MONATIK відвідав воїнів на фронті
Сьогодні, 05:28
США надалі обіцяють обмінюватися розвідданими з Україною
Сьогодні, 03:41