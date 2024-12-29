За добу армія росії втратила на фронті понад 1200 солдатів, - Генштаб





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.03.25 орієнтовно склали:



особового складу - близько 902 010 (+1210) осіб ліквідовано;

танків - 10 403 (+9) од.;

бойових броньованих машин - 21 609 (+20) од.;

артилерійських систем - 24 944 (+96) од.;

РСЗВ - 1327 (+3) од.;

засоби ППО - 1111 од.;

літаків - 370 од.;

гелікоптерів - 331 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 30 338 (+258) од.;

крилатих ракет - 3121 од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 41 425 (+166) од.;

спеціальної техніки - 3782 од.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За останню добу з 21 на 22 березня, російська армія втратила на війні з Україною 1210 солдатів і 294 одиниці техніки.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.03.25 орієнтовно склали:особового складу - близько 902 010 (+1210) осіб ліквідовано;танків - 10 403 (+9) од.;бойових броньованих машин - 21 609 (+20) од.;артилерійських систем - 24 944 (+96) од.;РСЗВ - 1327 (+3) од.;засоби ППО - 1111 од.;літаків - 370 од.;гелікоптерів - 331 од.;БПЛА оперативно-тактичного рівня - 30 338 (+258) од.;крилатих ракет - 3121 од.;кораблів/катерів - 28 од.;підводних човнів - 1 од.;автомобільної техніки та автоцистерн - 41 425 (+166) од.;спеціальної техніки - 3782 од.

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