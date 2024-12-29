За добу армія росії втратила на фронті понад 1200 солдатів, - Генштаб
Сьогодні, 09:15
За останню добу з 21 на 22 березня, російська армія втратила на війні з Україною 1210 солдатів і 294 одиниці техніки.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.03.25 орієнтовно склали:
особового складу - близько 902 010 (+1210) осіб ліквідовано;
танків - 10 403 (+9) од.;
бойових броньованих машин - 21 609 (+20) од.;
артилерійських систем - 24 944 (+96) од.;
РСЗВ - 1327 (+3) од.;
засоби ППО - 1111 од.;
літаків - 370 од.;
гелікоптерів - 331 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 30 338 (+258) од.;
крилатих ракет - 3121 од.;
кораблів/катерів - 28 од.;
підводних човнів - 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн - 41 425 (+166) од.;
спеціальної техніки - 3782 од.
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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.03.25 орієнтовно склали:
особового складу - близько 902 010 (+1210) осіб ліквідовано;
танків - 10 403 (+9) од.;
бойових броньованих машин - 21 609 (+20) од.;
артилерійських систем - 24 944 (+96) од.;
РСЗВ - 1327 (+3) од.;
засоби ППО - 1111 од.;
літаків - 370 од.;
гелікоптерів - 331 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 30 338 (+258) од.;
крилатих ракет - 3121 од.;
кораблів/катерів - 28 од.;
підводних човнів - 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн - 41 425 (+166) од.;
спеціальної техніки - 3782 од.
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