Курс валют на 22 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США – 41,54 (-3 коп.)



Курс євро

1 євро – 45,00 (-32 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий – 10,71 (-11 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України встановив офіційний курс валют на суботу, 22 березня. Так вартість долара США знизилася на 3 копійки і становить 41,54 гривні.Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.Курс долара1 долар США – 41,54 (-3 коп.)Курс євро1 євро – 45,00 (-32 коп.)Курс злотого1 польський злотий – 10,71 (-11 коп.)

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