Курс валют на 22 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:16
Національний банк України встановив офіційний курс валют на суботу, 22 березня. Так вартість долара США знизилася на 3 копійки і становить 41,54 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,54 (-3 коп.)
Курс євро
1 євро – 45,00 (-32 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,71 (-11 коп.)
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Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,54 (-3 коп.)
Курс євро
1 євро – 45,00 (-32 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,71 (-11 коп.)
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