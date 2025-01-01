Курс валют на 22 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 22 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Національний банк України встановив офіційний курс валют на суботу, 22 березня. Так вартість долара США знизилася на 3 копійки і становить 41,54 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США – 41,54 (-3 коп.)

Курс євро
1 євро – 45,00 (-32 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий – 10,71 (-11 коп.)

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Теги: Курс валют, Луцьк
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