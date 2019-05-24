На Волині зросли ціни на молоко та сир
Сьогодні, 12:11
Протягом 2024 року на споживчому ринку області ціни на молоко зросли майже на 22%, на сир і м'який сир – на 20%.
Тенденція росту цін на ринку молока та молокопродуктів збереглась і впродовж 2025 року, розповіла Суспільному начальниця відділу реєстрації цін Головного управління статистики області Ольга Луковська.
Упродовж січня-лютого 2025 року ціни на молоко загалом зросли на 3,8%, а саме на:
- молоко пастеризоване жирністю до 2,6% — ціни підвищились на 7,1%, середня вартість у лютому становила 47,42 грн за літр; (на 11 гривень більше, ніж торік)
- молоко з підвищеним вмістом жиру — ціна зросла на 1,7%, середня вартість у лютому склала 57,88 грн за літр. (на 14 гривень більше, ніж торік).
Сир і м'який сир за 2 місяці цього року подорожчав в цілому на 3,2%. При цьому найбільше зросли ціни на сири тверді типу Едам на 6,7% та сири м’які нежирні – на 5,1%. Так, середня ціна на сири тверді типу Едам у лютому становила 410,81 грн/кг, що на 73 грн більше, ніж у лютому минулого року, сири м’які нежирні – 239,24 грн/кг, що майже на 66 грн більше, ніж рік тому.
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Тенденція росту цін на ринку молока та молокопродуктів збереглась і впродовж 2025 року, розповіла Суспільному начальниця відділу реєстрації цін Головного управління статистики області Ольга Луковська.
Упродовж січня-лютого 2025 року ціни на молоко загалом зросли на 3,8%, а саме на:
- молоко пастеризоване жирністю до 2,6% — ціни підвищились на 7,1%, середня вартість у лютому становила 47,42 грн за літр; (на 11 гривень більше, ніж торік)
- молоко з підвищеним вмістом жиру — ціна зросла на 1,7%, середня вартість у лютому склала 57,88 грн за літр. (на 14 гривень більше, ніж торік).
Сир і м'який сир за 2 місяці цього року подорожчав в цілому на 3,2%. При цьому найбільше зросли ціни на сири тверді типу Едам на 6,7% та сири м’які нежирні – на 5,1%. Так, середня ціна на сири тверді типу Едам у лютому становила 410,81 грн/кг, що на 73 грн більше, ніж у лютому минулого року, сири м’які нежирні – 239,24 грн/кг, що майже на 66 грн більше, ніж рік тому.
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