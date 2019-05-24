На Волині зросли ціни на молоко та сир

На Волині зросли ціни на молоко та сир
Протягом 2024 року на споживчому ринку області ціни на молоко зросли майже на 22%, на сир і м'який сир – на 20%.

Тенденція росту цін на ринку молока та молокопродуктів збереглась і впродовж 2025 року, розповіла Суспільному начальниця відділу реєстрації цін Головного управління статистики області Ольга Луковська.

Упродовж січня-лютого 2025 року ціни на молоко загалом зросли на 3,8%, а саме на:

- молоко пастеризоване жирністю до 2,6% — ціни підвищились на 7,1%, середня вартість у лютому становила 47,42 грн за літр; (на 11 гривень більше, ніж торік)
- молоко з підвищеним вмістом жиру — ціна зросла на 1,7%, середня вартість у лютому склала 57,88 грн за літр. (на 14 гривень більше, ніж торік).

Сир і м'який сир за 2 місяці цього року подорожчав в цілому на 3,2%. При цьому найбільше зросли ціни на сири тверді типу Едам на 6,7% та сири м’які нежирні – на 5,1%. Так, середня ціна на сири тверді типу Едам у лютому становила 410,81 грн/кг, що на 73 грн більше, ніж у лютому минулого року, сири м’які нежирні – 239,24 грн/кг, що майже на 66 грн більше, ніж рік тому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: молочні продукти, Волинь, ціни
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку закриють 10 магазинів «Галя Балувана»
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Суд над Христецькою: 15 спроб і 2 нагадування від журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку продають Tesla Cybertruck Cyderbeas за майже 5 мільйонів гривень
Сьогодні, 13:17
На Волині зросли ціни на молоко та сир
Сьогодні, 12:11
У Луцьку вночі стався вибух та вирувала масштабна пожежа: подробиці
Сьогодні, 11:45
Курс валют на 22 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:16
Магнітні бурі: прогноз на вихідні 22-23 березня
Сьогодні, 10:18
Схожі новини
Скільки на Волині коштує домашня «молочка». ФОТО Скільки на Волині коштує домашня «молочка». ФОТО
20 лютий, 05:28
Скільки на Волині коштує кошик з «молочкою» Скільки на Волині коштує кошик з «молочкою»
24 травень, 2019, 09:40
На Волині – найдешевша «молочка» в Україні На Волині – найдешевша «молочка» в Україні
04 травень, 2019, 13:56
Від початку року ціни на Волині зросли на 2%: що найбільше здорожчало Від початку року ціни на Волині зросли на 2%: що найбільше здорожчало
16 березень, 22:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку продають Tesla Cybertruck Cyderbeas за майже 5 мільйонів гривень
Сьогодні, 13:17
 0
На Волині зросли ціни на молоко та сир
Сьогодні, 12:11
 0
У Луцьку вночі стався вибух та вирувала масштабна пожежа: подробиці
Сьогодні, 11:45
 0
Курс валют на 22 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:16
 0
Магнітні бурі: прогноз на вихідні 22-23 березня
Сьогодні, 10:18
 0
Медіа
відео
1/8