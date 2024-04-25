У структурі посівних площ на Волині переважає соя
Сьогодні, 14:08
У Волинській області усіма категоріями господарств уже посіяно 11 тис. га ярих зернових і зернобобових культур, зокрема пшениці — 5,5 тис. га, ячменю — 3 тис. га, вівса — 2,5 тис. га.
Про це повідомив директор департаменту агропромислового розвитку Волинської ОВА Юрій Юрченко, пише «Суспільне».
За його словами, 2025 року очікується посів ярих зернових і зернобобових на 121,5 тис. га, зокрема основних культур:
пшениці — 9 тис. га;
ячменю — 19 тис. га;
вівса — 29 тис. га;
гороху — 4,5 тис. га;
кукурудзи на зерно — 51 тис. га.
Технічних культур всього — 123 тис. га, з них:
цукрових буряків — 12 тис. га;
соняшнику — 22 тис. га;
сої — 88 тис. га.
«Агровиробництво як в області, так і в цілому в країні здійснюється у ринкових умовах, і, відповідно, рівень цін, які є головним чинником, що впливає на рівень рентабельності, формується під впливом ринку. Таким чином, що більшим буде перелік сільгоспкультур у структурі посівних площ, то краще як з економічно-фінансового, так і з агрономічного погляду. Оскільки це, з одного боку, зменшить потенційні втрати від можливого просідання цін на окремі культури, а з іншого — дозволить сформувати сівозміну з науково обґрунтованим чергуванням сільгоспкультур», — зазначив Юрій Юрченко.
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Про це повідомив директор департаменту агропромислового розвитку Волинської ОВА Юрій Юрченко, пише «Суспільне».
За його словами, 2025 року очікується посів ярих зернових і зернобобових на 121,5 тис. га, зокрема основних культур:
пшениці — 9 тис. га;
ячменю — 19 тис. га;
вівса — 29 тис. га;
гороху — 4,5 тис. га;
кукурудзи на зерно — 51 тис. га.
Технічних культур всього — 123 тис. га, з них:
цукрових буряків — 12 тис. га;
соняшнику — 22 тис. га;
сої — 88 тис. га.
«Агровиробництво як в області, так і в цілому в країні здійснюється у ринкових умовах, і, відповідно, рівень цін, які є головним чинником, що впливає на рівень рентабельності, формується під впливом ринку. Таким чином, що більшим буде перелік сільгоспкультур у структурі посівних площ, то краще як з економічно-фінансового, так і з агрономічного погляду. Оскільки це, з одного боку, зменшить потенційні втрати від можливого просідання цін на окремі культури, а з іншого — дозволить сформувати сівозміну з науково обґрунтованим чергуванням сільгоспкультур», — зазначив Юрій Юрченко.
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