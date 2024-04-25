У структурі посівних площ на Волині переважає соя





Про це повідомив директор департаменту агропромислового розвитку Волинської ОВА Юрій Юрченко, пише



За його словами, 2025 року очікується посів ярих зернових і зернобобових на 121,5 тис. га, зокрема основних культур:



пшениці — 9 тис. га;

ячменю — 19 тис. га;

вівса — 29 тис. га;

гороху — 4,5 тис. га;

кукурудзи на зерно — 51 тис. га.



Технічних культур всього — 123 тис. га, з них:



цукрових буряків — 12 тис. га;

соняшнику — 22 тис. га;

сої — 88 тис. га.



«Агровиробництво як в області, так і в цілому в країні здійснюється у ринкових умовах, і, відповідно, рівень цін, які є головним чинником, що впливає на рівень рентабельності, формується під впливом ринку. Таким чином, що більшим буде перелік сільгоспкультур у структурі посівних площ, то краще як з економічно-фінансового, так і з агрономічного погляду. Оскільки це, з одного боку, зменшить потенційні втрати від можливого просідання цін на окремі культури, а з іншого — дозволить сформувати сівозміну з науково обґрунтованим чергуванням сільгоспкультур», — зазначив Юрій Юрченко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинській області усіма категоріями господарств уже посіяно 11 тис. га ярих зернових і зернобобових культур, зокрема пшениці — 5,5 тис. га, ячменю — 3 тис. га, вівса — 2,5 тис. га.Про це повідомив директор департаменту агропромислового розвитку Волинської ОВА, пише «Суспільне» За його словами, 2025 року очікується посів ярих зернових і зернобобових на 121,5 тис. га, зокрема основних культур:пшениці — 9 тис. га;ячменю — 19 тис. га;вівса — 29 тис. га;гороху — 4,5 тис. га;кукурудзи на зерно — 51 тис. га.Технічних культур всього — 123 тис. га, з них:цукрових буряків — 12 тис. га;соняшнику — 22 тис. га;сої — 88 тис. га.«Агровиробництво як в області, так і в цілому в країні здійснюється у ринкових умовах, і, відповідно, рівень цін, які є головним чинником, що впливає на рівень рентабельності, формується під впливом ринку. Таким чином, що більшим буде перелік сільгоспкультур у структурі посівних площ, то краще як з економічно-фінансового, так і з агрономічного погляду. Оскільки це, з одного боку, зменшить потенційні втрати від можливого просідання цін на окремі культури, а з іншого — дозволить сформувати сівозміну з науково обґрунтованим чергуванням сільгоспкультур», — зазначив Юрій Юрченко.

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