На Харківщині загинув Герой з Волині Олег Захожий

Непоправна втрата в Шацькій громаді: захищаючи Україну від рашистів, загинув військовослужбовець із cела Кропивники, 18.12.1973 р.н.Про це повідомили у Шацькій селищній раді.22 лютого 2024 року Олег був мобілізований на військову службу. З перших днів війни у званні молодшого сержанта виконував бойові завдання у гарячих точках фронту. Боронив Україну в складі військової частини А4667.З 23 травня 2024 року Олега Захожого вважали зниклим безвісти. Як з’ясувалося згодом, саме цього дня захисник загинув на Харківщині.▪️В мужнього воїна, який виборов безсмертя своїм подвигом в ім’я України, залишилися дружина, двоє доньок та син."Пекучий біль і чорний смуток... Висловлюємо щирі співчуття родині і друзям Героя. Схиляємо голови у скорботі і розділяємо горе з ними.Вічна пам’ять, честь та шана Герою!" - написали у селищній раді.Про день прибуття траурного кортежу повідомимо додатково.Редакція ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.