На Харківщині загинув Герой з Волині Олег Захожий
Сьогодні, 15:03
Непоправна втрата в Шацькій громаді: захищаючи Україну від рашистів, загинув військовослужбовець із cела Кропивники Захожий Олег Васильович, 18.12.1973 р.н.
Про це повідомили у Шацькій селищній раді.
22 лютого 2024 року Олег був мобілізований на військову службу. З перших днів війни у званні молодшого сержанта виконував бойові завдання у гарячих точках фронту. Боронив Україну в складі військової частини А4667.
З 23 травня 2024 року Олега Захожого вважали зниклим безвісти. Як з’ясувалося згодом, саме цього дня захисник загинув на Харківщині.
▪️В мужнього воїна, який виборов безсмертя своїм подвигом в ім’я України, залишилися дружина, двоє доньок та син.
"Пекучий біль і чорний смуток... Висловлюємо щирі співчуття родині і друзям Героя. Схиляємо голови у скорботі і розділяємо горе з ними.
Вічна пам’ять, честь та шана Герою!" - написали у селищній раді.
Про день прибуття траурного кортежу повідомимо додатково.
Редакція ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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Про це повідомили у Шацькій селищній раді.
22 лютого 2024 року Олег був мобілізований на військову службу. З перших днів війни у званні молодшого сержанта виконував бойові завдання у гарячих точках фронту. Боронив Україну в складі військової частини А4667.
З 23 травня 2024 року Олега Захожого вважали зниклим безвісти. Як з’ясувалося згодом, саме цього дня захисник загинув на Харківщині.
▪️В мужнього воїна, який виборов безсмертя своїм подвигом в ім’я України, залишилися дружина, двоє доньок та син.
"Пекучий біль і чорний смуток... Висловлюємо щирі співчуття родині і друзям Героя. Схиляємо голови у скорботі і розділяємо горе з ними.
Вічна пам’ять, честь та шана Герою!" - написали у селищній раді.
Про день прибуття траурного кортежу повідомимо додатково.
Редакція ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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