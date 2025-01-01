Депутати Любешівської селищної ради просять зберегти пожежний пост у Ветлах

Депутати Любешівської селищної ради просять зберегти пожежний пост у Ветлах
Звернення депутатського корпусу до Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

20 березня, під час чергової сесії, депутати Любешівської селищної ради звернулися до ДСНС з проханням зберегти 23-й пожежний пост у селі Ветли. Про це інформують в громаді, передає Район. Любешів.

Вони наголосили, ідеться в повідомленні, що закриття поста, єдиного в «Заприпʼятській зоні», поставить під загрозу безпеку 4 тисяч мешканців. Найближчий підрозділ розташований за 45 кілометрів, що критично збільшить час реагування на надзвичайні ситуації.

Депутати підкреслили стратегічну важливість поста в умовах війни та підвищеної пожежної небезпеки в регіоні. Вони вимагають збереження поста та додаткового фінансування для його підтримки.

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Теги: пожежний пост, Ветли, ДСНС
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