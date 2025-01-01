На війні з окупантами загинув Герой з Волині Юрій Іщук

Іщук Юрій Миколайович, 1977 року народження.



Про це повідомив очільник Зимнівської громади В'ячеслав Католик.



"Повідомляємо, що 19 березня 2025 року, виконуючи бойове завдання на Донеччині, загинув наш земляк, житель села Бегета Іщук Юрій Миколайович, 1977 року народження, сержант, старший кулеметник військової частини 3018 Національної гвардії України", - йдеться у повідомленні.



Дату та час прощання повідомимо згодом.



Редакція ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На фронті загинув захисник з Волині, 1977 року народження.Про це повідомив очільник Зимнівської громади"Повідомляємо, що 19 березня 2025 року, виконуючи бойове завдання на Донеччині, загинув наш земляк, житель села Бегета Іщук Юрій Миколайович, 1977 року народження, сержант, старший кулеметник військової частини 3018 Національної гвардії України", - йдеться у повідомленні.Дату та час прощання повідомимо згодом.Редакція ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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