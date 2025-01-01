На війні з окупантами загинув Герой з Волині Юрій Іщук

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Юрій Іщук
На фронті загинув захисник з Волині Іщук Юрій Миколайович, 1977 року народження.

Про це повідомив очільник Зимнівської громади В'ячеслав Католик.

"Повідомляємо, що 19 березня 2025 року, виконуючи бойове завдання на Донеччині, загинув наш земляк, житель села Бегета Іщук Юрій Миколайович, 1977 року народження, сержант, старший кулеметник військової частини 3018 Національної гвардії України", - йдеться у повідомленні.
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Юрій Іщук

Дату та час прощання повідомимо згодом.

Редакція ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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Теги: Смерть воїна, загинув Герой, втрата
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