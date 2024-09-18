Патрульні затримали шахрая, який ошукав жінку на Волині на понад 50 тисяч гривень
Сьогодні, 17:21
Днями поліцейські Рівненщини та Волині отримали орієнтування про чоловіка, який ошукав літню жінку. Їй зателефонував невідомий та сказав, що донька потрапила в ДТП.
Щоб "вирішити питання", він вимагав гроші. Згодом громадянка передала 55 тисяч гривень незнайомцю, який приїхав по них.
Але невдовзі донька подзвонила і сказала, що з нею все гаразд. Тоді жінка зрозуміла, що її ошукали, і звернулася до поліції.
Патрульні отримали орієнтування і ймовірний напрямок руху шахрая. Тож одразу почали пошуки, перевіряючи пасажирів на дорожній станції.
Патрульні Рівненщини знайшли підозрюваного в одному з рейсових автобусів та передали слідчим.
Запам’ятайте! Якщо вам дзвонять невідомі та просять гроші — не поспішайте! Перевіряйте інформацію та одразу телефонуйте в поліцію за номером 112/102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Щоб "вирішити питання", він вимагав гроші. Згодом громадянка передала 55 тисяч гривень незнайомцю, який приїхав по них.
Але невдовзі донька подзвонила і сказала, що з нею все гаразд. Тоді жінка зрозуміла, що її ошукали, і звернулася до поліції.
Патрульні отримали орієнтування і ймовірний напрямок руху шахрая. Тож одразу почали пошуки, перевіряючи пасажирів на дорожній станції.
Патрульні Рівненщини знайшли підозрюваного в одному з рейсових автобусів та передали слідчим.
Запам’ятайте! Якщо вам дзвонять невідомі та просять гроші — не поспішайте! Перевіряйте інформацію та одразу телефонуйте в поліцію за номером 112/102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Патрульні затримали шахрая, який ошукав жінку на Волині на понад 50 тисяч гривень
Сьогодні, 17:21
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Юрій Іщук
Сьогодні, 16:51
Черги на два роки: як у Луцьку влаштувати дитину в дитячий садок
Сьогодні, 15:48
На Харківщині загинув Герой з Волині Олег Захожий
Сьогодні, 15:03