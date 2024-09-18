Патрульні затримали шахрая, який ошукав жінку на Волині на понад 50 тисяч гривень

Патрульні затримали шахрая, який ошукав жінку на Волині на понад 50 тисяч гривень
Днями поліцейські Рівненщини та Волині отримали орієнтування про чоловіка, який ошукав літню жінку. Їй зателефонував невідомий та сказав, що донька потрапила в ДТП.
Щоб "вирішити питання", він вимагав гроші. Згодом громадянка передала 55 тисяч гривень незнайомцю, який приїхав по них.

Але невдовзі донька подзвонила і сказала, що з нею все гаразд. Тоді жінка зрозуміла, що її ошукали, і звернулася до поліції.

Патрульні отримали орієнтування і ймовірний напрямок руху шахрая. Тож одразу почали пошуки, перевіряючи пасажирів на дорожній станції.

Патрульні Рівненщини знайшли підозрюваного в одному з рейсових автобусів та передали слідчим.

Запам’ятайте! Якщо вам дзвонять невідомі та просять гроші — не поспішайте! Перевіряйте інформацію та одразу телефонуйте в поліцію за номером 112/102.

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Теги: шахрай, поліція
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