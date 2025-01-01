Помер захисник Віктор Мельник з Луцького району
Сьогодні, 18:43
У селі Українське Дніпропетровської області помер прапорщик Мельник Віктор Олександрович.
Про це повідомили у Ківерцівській міській раді.
Воїн народився 11 листопада 1979 року. Мельник Віктор був призваний до лав Збройних Сил України 10 жовтня 2024 року. Його зарахували на посаду командира відділення кулеметного взводу роти вогневої підтримки військової частини.
Дату та час поховання повідомимо згодом.
Редакція ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким покійного.
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Про це повідомили у Ківерцівській міській раді.
Воїн народився 11 листопада 1979 року. Мельник Віктор був призваний до лав Збройних Сил України 10 жовтня 2024 року. Його зарахували на посаду командира відділення кулеметного взводу роти вогневої підтримки військової частини.
Дату та час поховання повідомимо згодом.
Редакція ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким покійного.
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