На Волині оформили ID-картку військовому, який перебував у полоні три роки

На Волині оформили ID-картку військовослужбовцю, який перебував у ворожому полоні три роки.Про це інформує міграційна служба Волинської області.На початку повномасштабного вторгнення, у селищі Макарів під час оборони Київщини, у березні 2022 року, чоловік потрапив до рук ворога.У березні 2025 під час чергового обміну полоненими повернувся в Україну. Три роки захисник перебував у полоні росіян.Після звільнення військовий приїхав додому на реабілітацію та відвідав місцевий підрозділ міграційної служби для оформлення втраченого у бою паспортного документа.«Працівники підрозділу зробили все можливе аби швидше надати адміністративну послугу. Тож вже за кілька тижнів чоловік отримає готовий паспорт у вигляді ID-картки. Щиро дякуємо захисникові та бажаємо швидше повернутися до мирного життя!» – йдеться у повідомленні.