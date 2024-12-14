На Волині оформили ID-картку військовому, який перебував у полоні три роки

На Волині оформили ID-картку військовому, який перебував у полоні три роки
На Волині оформили ID-картку військовослужбовцю, який перебував у ворожому полоні три роки.

Про це інформує міграційна служба Волинської області.

На початку повномасштабного вторгнення, у селищі Макарів під час оборони Київщини, у березні 2022 року, чоловік потрапив до рук ворога.

У березні 2025 під час чергового обміну полоненими повернувся в Україну. Три роки захисник перебував у полоні росіян.

Після звільнення військовий приїхав додому на реабілітацію та відвідав місцевий підрозділ міграційної служби для оформлення втраченого у бою паспортного документа.

«Працівники підрозділу зробили все можливе аби швидше надати адміністративну послугу. Тож вже за кілька тижнів чоловік отримає готовий паспорт у вигляді ID-картки. Щиро дякуємо захисникові та бажаємо швидше повернутися до мирного життя!» – йдеться у повідомленні.

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Теги: документи, полонений
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