Унаслідок російського удару по Запоріжжю загинула ціла родина





14 постраждалих станом на зараз. До медиків продовжують звертатись мешканці, пише



Голова ОВА повідомив, що загиблій дівчині на початку березня виповнилось 17 років. Ворог обірвав життя цілої родини — батьків та їхньої доньки.



Наразі виконані роботи по закриттю вікон у 8 багатоквартирних житлових будинках та в 3 будинках приватного сектору. Роботи по усуненню наслідків тривають.



За оновленою інформацією, у лікарні померла 38-річна жінка, яка дістала надважких поранень через нічну атаку росіян. Медики понад 10 годин боролися за її життя.



Ворожа атака на Запоріжжя забрала життя 3 людей. 12–ро отримали поранення різного ступеня важкості.



Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.



"Війська рф здійснили 7 авіаційних ударів по Таврійському, Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Чарівному та Новодарівці", — ідеться у повідомленні.



214 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Біленьке, Кам'янське, П'ятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Новодарівку та Чарівне.



6 обстрілів з РСЗВ накрили Кам'янське, Щербаки, Малу Токмачку та Новодарівку.



140 артобстрілів завдано по території Степногірська, Камʼянського, П'ятихаток, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.



Надійшло 74 повідомлення про руйнування квартир, приватних будинків, авто та об'єктів інфраструктури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Унаслідок вчорашнього масованого обстрілу РФ у Запоріжжі 3 людини загинули, більше 10 людей поранені. Упродовж доби окупанти завдали 367 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області.14 постраждалих станом на зараз. До медиків продовжують звертатись мешканці, пише LB.ua Голова ОВА повідомив, що загиблій дівчині на початку березня виповнилось 17 років. Ворог обірвав життя цілої родини — батьків та їхньої доньки.Наразі виконані роботи по закриттю вікон у 8 багатоквартирних житлових будинках та в 3 будинках приватного сектору. Роботи по усуненню наслідків тривають.За оновленою інформацією, у лікарні померла 38-річна жінка, яка дістала надважких поранень через нічну атаку росіян. Медики понад 10 годин боролися за її життя.Ворожа атака на Запоріжжя забрала життя 3 людей. 12–ро отримали поранення різного ступеня важкості.Про це інформує очільник Запорізької ОВА"Війська рф здійснили 7 авіаційних ударів по Таврійському, Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Чарівному та Новодарівці", — ідеться у повідомленні.214 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Біленьке, Кам'янське, П'ятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Новодарівку та Чарівне.6 обстрілів з РСЗВ накрили Кам'янське, Щербаки, Малу Токмачку та Новодарівку.140 артобстрілів завдано по території Степногірська, Камʼянського, П'ятихаток, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.Надійшло 74 повідомлення про руйнування квартир, приватних будинків, авто та об'єктів інфраструктури.

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