WP дізналося, як пройдуть «непрямі переговори» України та рф





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За словами Юрія Ушакова, головного помічника російського диктатора володимира путіна із зовнішньої політики, переговори за посередництва США будуть зосереджені на припиненні вогню в Чорному морі. Крім того, як очікується, РФ відмовиться від ударів по енергетиці. Тобто, йдеться про часткове припинення вогню.



Москва також дала зрозуміти, що переговори в Саудівській Аравії стосуватимуться поставок зерна через Чорне море, що було частиною попередньої угоди, яку уклали влітку 2022 року.



WP пояснює, що перемовники двох країн перебуватимуть в окремих кімнатах, а посередники передаватимуть інформацію одним та іншим.



"Це будуть переговори на близькій відстані... щось на кшталт човникової дипломатії в готелі", - заявив в інтерв'ю ABC News спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог.



Російську делегацію в Ер-Ріяді очолять сенатор Григорій Карасін, який курирує іноземні справи, а також високопоставлений радник директора ФСБ Сергій Беседа.



Україну представлятимуть міністр оборони Рустем Умєров і заступник глави ОП Павло Паліса, про що повідомив високопоставлений український чиновник на умовах анонімності. Раніше президент України Володимир Зеленський сказав, що до складу делегації також увійдуть експерти з енергетики та "люди, які глибоко розбираються в портовій інфраструктурі".



Серед американських посередників будуть директор із планування політики при держсекретарі Марко Рубіо Майкл Антон, а також помічники Келлога і представники офісу радника з нацбезпеки Майкла Волтца.



Нагадаємо, днями речник українського МЗС Георгій Тихий заявив, що Україна розглядає майбутню зустріч у Саудівській Аравії як двосторонню з представниками США. За його словами, контакту української команди з росіянами не передбачається, а про "біганину" по кімнатах, як стверджував Тихий, йому нічого невідомо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок переговорники з України та Росії прибудуть до Саудівської Аравії для участі в переговорах про припинення вогню. Однак сторони не зустрічатимуться віч-на-віч.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.За словами, головного помічника російського диктатораіз зовнішньої політики, переговори за посередництва США будуть зосереджені на припиненні вогню в Чорному морі. Крім того, як очікується, РФ відмовиться від ударів по енергетиці. Тобто, йдеться про часткове припинення вогню.Москва також дала зрозуміти, що переговори в Саудівській Аравії стосуватимуться поставок зерна через Чорне море, що було частиною попередньої угоди, яку уклали влітку 2022 року.WP пояснює, що перемовники двох країн перебуватимуть в окремих кімнатах, а посередники передаватимуть інформацію одним та іншим."Це будуть переговори на близькій відстані... щось на кшталт човникової дипломатії в готелі", - заявив в інтерв'ю ABC News спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог.Російську делегацію в Ер-Ріяді очолять сенатор Григорій Карасін, який курирує іноземні справи, а також високопоставлений радник директора ФСБ Сергій Беседа.Україну представлятимуть міністр оборони Рустем Умєров і заступник глави ОП, про що повідомив високопоставлений український чиновник на умовах анонімності. Раніше президент Українисказав, що до складу делегації також увійдуть експерти з енергетики та "люди, які глибоко розбираються в портовій інфраструктурі".Серед американських посередників будуть директор із планування політики при держсекретарі Марко Рубіо Майкл Антон, а також помічники Келлога і представники офісу радника з нацбезпеки Майкла Волтца.Нагадаємо, днями речник українського МЗС Георгій Тихий заявив, що Україна розглядає майбутню зустріч у Саудівській Аравії як двосторонню з представниками США. За його словами, контакту української команди з росіянами не передбачається, а про "біганину" по кімнатах, як стверджував Тихий, йому нічого невідомо.

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