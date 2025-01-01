23 березня на Волині: гортаючи календар

23 березня на Волині: гортаючи календар
Вітаємо сьогоднішніх іменинників – тих, хто носить імена Анастасія, Віктор, Галина, Денис, Кіндрат.

23 березня – Всесвітній день метеоролога.

Бажаємо всім, у кого іменини чи професійне свято, міцного здоров'я, успіхів у всіх починаннях та достатку.

23 березня 1957 року було засновано Торчинський історико-краєзнавчий музей. Офіційно заклад був відкритий 17 вересня 1960-го.

10 травня 1967 року за рішенням Колегії Міністерства культури України удостоєний звання «Народний музей».

Засновником, організатором і незмінним директором музею був історик, заслужений працівник культури України Григорій Гуртовий.

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Теги: Гортаючи календар, Волинь
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