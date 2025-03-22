Європейські держави працюють над планом заміни США в НАТО, - FT





Про це пише Financial Times, повідомляє



Таким чином Європа намагається уникнути хаосу у разі одностороннього виходу США з НАТО і страху, викликаного неодноразовими погрозами президента Дональда Трампа послабити або вийти з трансатлантичного альянсу, який захищав Європу майже 80 років.



За словами чотирьох європейських чиновників, Великобританія, Франція, Німеччина та країни Півночі беруть участь у неформальних дискусіях. Їхня мета полягає в тому, щоб розробити план перекладання фінансового та військового тягаря на європейські держави та представити його США напередодні щорічного саміту лідерів НАТО в Гаазі в червні.



Пропозиція включатиме тверді зобов'язання щодо збільшення європейських оборонних витрат і нарощування військового потенціалу з метою переконати Трампа погодитися на поступову передачу повноважень, що дозволило б США більше зосередитися на Азії.



США, які витрачають на оборону більше, ніж усі інші союзники по НАТО разом узяті, є незамінними для європейської безпеки. Окрім ядерного стримування, яке спрямоване на захист Європи з кількома європейськими військово-повітряними силами, США забезпечує військовий потенціал, яким не володіють континентальні союзники, керує повітряними, військово-морськими та військовими базами та має 80 000 військових, розміщених у Європі.



Країни, включно з Німеччиною, Францією та Великобританією, пішли на збільшення своїх витрат на оборону або прискорили вже заплановане збільшення після обрання Трампа, тоді як ЄС виступив із ініціативами для своїх держав-членів щодо прискорення збільшення військових інвестицій.



За оцінками чиновників, для підвищення європейського потенціалу до такого рівня, коли він міг би замінити більшість повноважень США, знадобиться приблизно п’ять-десять років цих збільшених витрат, за винятком ядерного стримування США.



"Збільшення витрат – це єдина можлива стратегія: розподіл тягаря та зменшення залежності від США. Ми розпочали ці переговори, але завдання настільки масштабне, що багато хто відчуває себе перевантаженим", – сказав один із посадовців.



Попри те, що американські дипломати запевняють своїх європейських колег, що Трамп залишається відданим членству в НАТО та його п’ятій статті про колективну оборону, у багатьох європейських столицях побоюються, що Білий дім може швидко скоротити розміщення військ чи техніки або зменшити участь у спільних завданнях НАТО.



"Вам потрібно домовитися з американцями, і неясно, чи захочуть вони це зробити. Чи можете ви взагалі довіряти їм, що вони його дотримаються?", – зазначив ще один із посадовців.



Співрозмовники вказали також на постійні і регулярні дискусії, які ведуть Франція і Британія щодо створення "коаліції рішучих" як на індикатор напрямку руху.



На запитання, що означає європейська опора в НАТО і чи можлива вона, один із посадовців відповів: "Ми бачимо, як це відбувається. Ми бачимо це прямо зараз: Велика Британія і Франція беруть на себе ініціативу <щодо сил запевнення для України> без участі американців".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Найбільші військові сили Європи розробляють плани щодо поступового перебирання на себе більшої відповідальності за оборону континенту замість США. Такі дії є реакцією на пропозицію адміністрації Трампа щодо передачі цих обов’язків європейським державам упродовж наступних п’яти-десяти років.Про це пише Financial Times, повідомляє LB.ua Таким чином Європа намагається уникнути хаосу у разі одностороннього виходу США з НАТО і страху, викликаного неодноразовими погрозами президента Дональда Трампа послабити або вийти з трансатлантичного альянсу, який захищав Європу майже 80 років.За словами чотирьох європейських чиновників, Великобританія, Франція, Німеччина та країни Півночі беруть участь у неформальних дискусіях. Їхня мета полягає в тому, щоб розробити план перекладання фінансового та військового тягаря на європейські держави та представити його США напередодні щорічного саміту лідерів НАТО в Гаазі в червні.Пропозиція включатиме тверді зобов'язання щодо збільшення європейських оборонних витрат і нарощування військового потенціалу з метою переконати Трампа погодитися на поступову передачу повноважень, що дозволило б США більше зосередитися на Азії.США, які витрачають на оборону більше, ніж усі інші союзники по НАТО разом узяті, є незамінними для європейської безпеки. Окрім ядерного стримування, яке спрямоване на захист Європи з кількома європейськими військово-повітряними силами, США забезпечує військовий потенціал, яким не володіють континентальні союзники, керує повітряними, військово-морськими та військовими базами та має 80 000 військових, розміщених у Європі.Країни, включно з Німеччиною, Францією та Великобританією, пішли на збільшення своїх витрат на оборону або прискорили вже заплановане збільшення після обрання Трампа, тоді як ЄС виступив із ініціативами для своїх держав-членів щодо прискорення збільшення військових інвестицій.За оцінками чиновників, для підвищення європейського потенціалу до такого рівня, коли він міг би замінити більшість повноважень США, знадобиться приблизно п’ять-десять років цих збільшених витрат, за винятком ядерного стримування США."Збільшення витрат – це єдина можлива стратегія: розподіл тягаря та зменшення залежності від США. Ми розпочали ці переговори, але завдання настільки масштабне, що багато хто відчуває себе перевантаженим", – сказав один із посадовців.Попри те, що американські дипломати запевняють своїх європейських колег, що Трамп залишається відданим членству в НАТО та його п’ятій статті про колективну оборону, у багатьох європейських столицях побоюються, що Білий дім може швидко скоротити розміщення військ чи техніки або зменшити участь у спільних завданнях НАТО."Вам потрібно домовитися з американцями, і неясно, чи захочуть вони це зробити. Чи можете ви взагалі довіряти їм, що вони його дотримаються?", – зазначив ще один із посадовців.Співрозмовники вказали також на постійні і регулярні дискусії, які ведуть Франція і Британія щодо створення "коаліції рішучих" як на індикатор напрямку руху.На запитання, що означає європейська опора в НАТО і чи можлива вона, один із посадовців відповів: "Ми бачимо, як це відбувається. Ми бачимо це прямо зараз: Велика Британія і Франція беруть на себе ініціативу <щодо сил запевнення для України> без участі американців".

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