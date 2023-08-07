Литва збирається замінувати кордон з росією та Білоруссю





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Міністр національної оборони Литви Довіле Шакалієне розповіла, що вони з міністрами оборони Польщі та Фінляндії обговорили об’єднання "Східного щита" та Балтійської лінії оборони, а також участь Фінляндії у формуванні єдиного плану посилення охорони кордону.



В Міноборони Литви зауважили, що країна залишається сильним і надійним партнером у трансатлантичному, європейському та регіональному форматах і активно просуває багатосторонні рішення з ключових питань оборонної політики.



За даними міністерства, за останні 3 місяці Шакалієне провела двосторонні зустрічі з міністрами оборони 24 країн, та взяла участь у понад 10 багатосторонніх форматах.



"Під час таких зустрічей було ініційовано дискусію щодо оновлення та розширення концепції контрмобільності - на основі польського прикладу північно-східний фланговий вал можна було б укріпити кількома шарами укріплень, включаючи, але не обмежуючись, протипіхотними та протитанковими мінами - і регіональні партнери мають намір шукати фінансування ЄС для досягнення цієї мети", - додали в Міноборони.



Водночас в Міноборони Литви повідомили, що до роботи також мобілізуються внутрішні установи. Для цього було підписано угоду з МВС про розвиток інфраструктури укриттів, підвищення готовності систем цивільного захисту та охорони здоров’я, спільні навчання сил внутрішньої безпеки тактичного рівня та структур національної оборони.



Нагадаємо, що днями заступник міністра оборони Польщі Павел Бейду розповів, що Польща може розмістити протипіхотні міни на кордонах з РФ та Білоруссю в рамках проєкту "Східний щит".



Раніше цього місяця прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна розглядає можливість виходу країни з Оттавської конвенції про протипіхотні міни, а також з Дублінської конвенції щодо касетних боєприпасів.



А нещодавно голови Міністерств оборони Польщі, Латвії, Литви та Естонії оголосили про намір вийти з Оттавської конвенції через військову загрозу з боку Росії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Литва збирається замінувати кордон з Росією та Білоруссю. Цей крок був розглянутий після заяв Польщі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони Литви.Міністр національної оборони Литвирозповіла, що вони з міністрами оборони Польщі та Фінляндії обговорили об’єднання "Східного щита" та Балтійської лінії оборони, а також участь Фінляндії у формуванні єдиного плану посилення охорони кордону.В Міноборони Литви зауважили, що країна залишається сильним і надійним партнером у трансатлантичному, європейському та регіональному форматах і активно просуває багатосторонні рішення з ключових питань оборонної політики.За даними міністерства, за останні 3 місяці Шакалієне провела двосторонні зустрічі з міністрами оборони 24 країн, та взяла участь у понад 10 багатосторонніх форматах."Під час таких зустрічей було ініційовано дискусію щодо оновлення та розширення концепції контрмобільності - на основі польського прикладу північно-східний фланговий вал можна було б укріпити кількома шарами укріплень, включаючи, але не обмежуючись, протипіхотними та протитанковими мінами - і регіональні партнери мають намір шукати фінансування ЄС для досягнення цієї мети", - додали в Міноборони.Водночас в Міноборони Литви повідомили, що до роботи також мобілізуються внутрішні установи. Для цього було підписано угоду з МВС про розвиток інфраструктури укриттів, підвищення готовності систем цивільного захисту та охорони здоров’я, спільні навчання сил внутрішньої безпеки тактичного рівня та структур національної оборони.Нагадаємо, що днями заступник міністра оборони Польщірозповів, що Польща може розмістити протипіхотні міни на кордонах з РФ та Білоруссю в рамках проєкту "Східний щит".Раніше цього місяця прем'єр-міністр Польщізаявив, що його країна розглядає можливість виходу країни з Оттавської конвенції про протипіхотні міни, а також з Дублінської конвенції щодо касетних боєприпасів.А нещодавно голови Міністерств оборони Польщі, Латвії, Литви та Естонії оголосили про намір вийти з Оттавської конвенції через військову загрозу з боку Росії.

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