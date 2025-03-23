Уночі Київ зазнав масованої атаки дронів: загинули три людини, серед них - 5-річна дитина
Сьогодні, 09:00
Цієї ночі російська армія масовано атакувала столиці України дронами. Є влучання уламків у житловий багатоповерховий будинок в Дніпровському районі. Там горіли верхні поверхи, повідомив голова КМДА Віталій Кличко.
У тому ж районі уламки пошкодили заклад харчування. За даними ДСНС, загинули двоє людей, пише LB.ua.
Рятувальники розповіли, що там у дев'ятиповерховому будинку Дніпровського району горіли близько 100 кв. метрів. Загинула жінка, 27 людей евакуювали.
За іншою адресою на 6-му поверсі 16-поверхового будинку пошкоджено вікно, підлогу та стелю однієї з квартир.
У Голосіївському районі уламки впали у промзону. Била пожежа офісно-складської будівлі на площі 2000 кв. м. Ліквідовано загоряння житлового вагончика та вантажних автомобілів на площі 60 кв. м. Загинула людина.
У Подільському – уламки впали на багатоповерхівку. Загоряння було на площі 20 кв.м на 20-му поверсі 25-поверхового житлового будинку.
Деснянський район: загоряння на відкритій території в лісосмузі. Шевченківський район: пошкоджені 2 легкових автомобілі.
Мер міста про жертв не повідомляв, та писав про 7 поранених.
"Наразі постраждали 7 мешканців столиці. Одного із них госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці", – повідомив Кличко станом на 2:09.
Тривога в столиці тривала декілька годин: з 20:39 до 01:52.
Як стало відомо, загинули три людини, серед них - 5-річна дитина.
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У тому ж районі уламки пошкодили заклад харчування. За даними ДСНС, загинули двоє людей, пише LB.ua.
Рятувальники розповіли, що там у дев'ятиповерховому будинку Дніпровського району горіли близько 100 кв. метрів. Загинула жінка, 27 людей евакуювали.
За іншою адресою на 6-му поверсі 16-поверхового будинку пошкоджено вікно, підлогу та стелю однієї з квартир.
У Голосіївському районі уламки впали у промзону. Била пожежа офісно-складської будівлі на площі 2000 кв. м. Ліквідовано загоряння житлового вагончика та вантажних автомобілів на площі 60 кв. м. Загинула людина.
У Подільському – уламки впали на багатоповерхівку. Загоряння було на площі 20 кв.м на 20-му поверсі 25-поверхового житлового будинку.
Деснянський район: загоряння на відкритій території в лісосмузі. Шевченківський район: пошкоджені 2 легкових автомобілі.
Мер міста про жертв не повідомляв, та писав про 7 поранених.
"Наразі постраждали 7 мешканців столиці. Одного із них госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці", – повідомив Кличко станом на 2:09.
Тривога в столиці тривала декілька годин: з 20:39 до 01:52.
Як стало відомо, загинули три людини, серед них - 5-річна дитина.
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