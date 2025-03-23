Уночі Київ зазнав масованої атаки дронів: загинули три людини, серед них - 5-річна дитина

Віталій Кличко.



У тому ж районі уламки пошкодили заклад харчування. За даними ДСНС, загинули двоє людей, пише



Рятувальники розповіли, що там у дев'ятиповерховому будинку Дніпровського району горіли близько 100 кв. метрів. Загинула жінка, 27 людей евакуювали.



За іншою адресою на 6-му поверсі 16-поверхового будинку пошкоджено вікно, підлогу та стелю однієї з квартир.



У Голосіївському районі уламки впали у промзону. Била пожежа офісно-складської будівлі на площі 2000 кв. м. Ліквідовано загоряння житлового вагончика та вантажних автомобілів на площі 60 кв. м. Загинула людина.



У Подільському – уламки впали на багатоповерхівку. Загоряння було на площі 20 кв.м на 20-му поверсі 25-поверхового житлового будинку.



Деснянський район: загоряння на відкритій території в лісосмузі. Шевченківський район: пошкоджені 2 легкових автомобілі.



Мер міста про жертв не повідомляв, та писав про 7 поранених.



"Наразі постраждали 7 мешканців столиці. Одного із них госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці", – повідомив Кличко станом на 2:09.



Тривога в столиці тривала декілька годин: з 20:39 до 01:52.



Як стало відомо, загинули три людини, серед них - 5-річна дитина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цієї ночі російська армія масовано атакувала столиці України дронами. Є влучання уламків у житловий багатоповерховий будинок в Дніпровському районі. Там горіли верхні поверхи, повідомив голова КМДАУ тому ж районі уламки пошкодили заклад харчування. За даними ДСНС, загинули двоє людей, пише LB.ua Рятувальники розповіли, що там у дев'ятиповерховому будинку Дніпровського району горіли близько 100 кв. метрів. Загинула жінка, 27 людей евакуювали.За іншою адресою на 6-му поверсі 16-поверхового будинку пошкоджено вікно, підлогу та стелю однієї з квартир.У Голосіївському районі уламки впали у промзону. Била пожежа офісно-складської будівлі на площі 2000 кв. м. Ліквідовано загоряння житлового вагончика та вантажних автомобілів на площі 60 кв. м. Загинула людина.У Подільському – уламки впали на багатоповерхівку. Загоряння було на площі 20 кв.м на 20-му поверсі 25-поверхового житлового будинку.Деснянський район: загоряння на відкритій території в лісосмузі. Шевченківський район: пошкоджені 2 легкових автомобілі.Мер міста про жертв не повідомляв, та писав про 7 поранених."Наразі постраждали 7 мешканців столиці. Одного із них госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці", – повідомив Кличко станом на 2:09.Тривога в столиці тривала декілька годин: з 20:39 до 01:52.Як стало відомо, загинули три людини, серед них - 5-річна дитина.

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