Оголосили тендер на майже 39 мільйонів на облаштування в Луцьку лугопарку

Оголосили тендер на майже 39 мільйонів на облаштування в Луцьку лугопарку
У Луцьку почали готуватися до реалізації проєкту «Нове будівництво лугопарку вздовж річки Стир на території від мосту на вул. Ковельській до мосту на вул. Шевченка в м. Луцьку Волинської області».

Тендер на облаштування лугопарку з’явився на сайті Prozorro. Його очікувана вартість — 38 млн 833 тис. грн, пише misto.media.

Він передбачає такі роботи:

підготовка території (корчування чагарників, коріння, звалювання інвазійних дерев та вивіз сміття);

озеленення: підготовка ґрунту, посів партерних , мавританських та звичайних газонів, садіння багаторічних квітників, спартини , верболозу лучного, саджанців платана гостролистого, клена гостролистого, верби.

мощення доріжок;

установлення металевої огорожі з сітки, сходів;

очищення каналів, облаштування схилів берега;

монтаж зовнішнього освітлення;

установлення лавок зі спинкою та смітників для роздільного збору сміття.

Ініціативу «Нове будівництво лугопарку вздовж річки Стир на території від мосту на вул. Ковельській до мосту на вул. Шевченка в м. Луцьку Волинської області» реалізують у межах грантового проєкту «Дике життя у великому місті: захист і промоція дикої природи й біорізноманіття в Луцьку та Жешуві» в межах Програми Interreg NEXT Польща — Україна 2021-2027.

Обсяг гранту — 44 млн грн. Ще майже 5 млн грн має дофінансувати місто.

Нагадаємо, що в лютому на березі Стиру вже почали видаляти аварійні, сухостійні, фаутні дерева та чагарники. Загалом на площі понад 10 га видалять 684 дерева та 197 кущів.

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Теги: Луцьк, лугопарк
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Коментарі 1
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