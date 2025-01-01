Оголосили тендер на майже 39 мільйонів на облаштування в Луцьку лугопарку





Тендер на облаштування лугопарку з’явився на сайті Prozorro. Його очікувана вартість — 38 млн 833 тис. грн, пише



Він передбачає такі роботи:



підготовка території (корчування чагарників, коріння, звалювання інвазійних дерев та вивіз сміття);



озеленення: підготовка ґрунту, посів партерних , мавританських та звичайних газонів, садіння багаторічних квітників, спартини , верболозу лучного, саджанців платана гостролистого, клена гостролистого, верби.



мощення доріжок;



установлення металевої огорожі з сітки, сходів;



очищення каналів, облаштування схилів берега;



монтаж зовнішнього освітлення;



установлення лавок зі спинкою та смітників для роздільного збору сміття.



Ініціативу «Нове будівництво лугопарку вздовж річки Стир на території від мосту на вул. Ковельській до мосту на вул. Шевченка в м. Луцьку Волинської області» реалізують у межах грантового проєкту «Дике життя у великому місті: захист і промоція дикої природи й біорізноманіття в Луцьку та Жешуві» в межах Програми Interreg NEXT Польща — Україна 2021-2027.



Обсяг гранту — 44 млн грн. Ще майже 5 млн грн має дофінансувати місто.



Нагадаємо, що в лютому на березі Стиру вже почали видаляти аварійні, сухостійні, фаутні дерева та чагарники. Загалом на площі понад 10 га видалять 684 дерева та 197 кущів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку почали готуватися до реалізації проєкту «Нове будівництво лугопарку вздовж річки Стир на території від мосту на вул. Ковельській до мосту на вул. Шевченка в м. Луцьку Волинської області».Тендер на облаштування лугопарку з’явився на сайті Prozorro. Його очікувана вартість — 38 млн 833 тис. грн, пише misto.media підготовка території (корчування чагарників, коріння, звалювання інвазійних дерев та вивіз сміття);озеленення: підготовка ґрунту, посів партерних , мавританських та звичайних газонів, садіння багаторічних квітників, спартини , верболозу лучного, саджанців платана гостролистого, клена гостролистого, верби.мощення доріжок;установлення металевої огорожі з сітки, сходів;очищення каналів, облаштування схилів берега;монтаж зовнішнього освітлення;установлення лавок зі спинкою та смітників для роздільного збору сміття.Ініціативу «Нове будівництво лугопарку вздовж річки Стир на території від мосту на вул. Ковельській до мосту на вул. Шевченка в м. Луцьку Волинської області» реалізують у межах грантового проєкту «Дике життя у великому місті: захист і промоція дикої природи й біорізноманіття в Луцьку та Жешуві» в межах Програми Interreg NEXT Польща — Україна 2021-2027.Обсяг гранту — 44 млн грн. Ще майже 5 млн грн має дофінансувати місто.Нагадаємо, що в лютому на березі Стиру вже почали видаляти аварійні, сухостійні, фаутні дерева та чагарники. Загалом на площі понад 10 га видалять 684 дерева та 197 кущів.

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