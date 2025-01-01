Уночі росія атакувала Україну 147 дронами





Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, РФ атакувала безпілотниками різних типів із напрямків: Міллерово, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Приморськ – ТОТ Запорізької обл.



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.



Станом на ранок 23 березня підтверджено збиття 97 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні, півночі, заході та в центрі країни.



25 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).



"Цієї ночі противник застосував більшу кількість саме ударних БпЛА (щонайменше 122 одиниці), дронів-імітаторів, відповідно — 25", — зазначають у Повітряних силах.



Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, Одещина та Донеччина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 23 березня Росія атакувала Україну 147-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами.Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, РФ атакувала безпілотниками різних типів із напрямків: Міллерово, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Приморськ – ТОТ Запорізької обл.Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.Станом на ранок 23 березня підтверджено збиття 97 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні, півночі, заході та в центрі країни.25 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)."Цієї ночі противник застосував більшу кількість саме ударних БпЛА (щонайменше 122 одиниці), дронів-імітаторів, відповідно — 25", — зазначають у Повітряних силах.Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, Одещина та Донеччина.

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