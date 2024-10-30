У Луцьку на Рівненській ножем поранили чоловіка





Про це Інтернет-виданню ВолиньPost повідомили очевидці події.



На місці інциденту працювали дві карети швидкої допомоги та два автомобілі поліції.



За попередньою інформацією, йдеться про ножове поранення. Між чоловіками виник конфлікт і один з них вдарив ножем іншого, пошкодивши плече. З пораненням постраждалий звернувся в лікарню.



Деталі уточнюються.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора ввечері, 22 березня, у Луцьку на вулиці Рівненській під час конфлікту поранили чоловіка.Про цеповідомили очевидці події.На місці інциденту працювали дві карети швидкої допомоги та два автомобілі поліції.За попередньою інформацією, йдеться про ножове поранення. Між чоловіками виник конфлікт і один з них вдарив ножем іншого, пошкодивши плече. З пораненням постраждалий звернувся в лікарню.Деталі уточнюються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію