У Луцьку на Рівненській ножем поранили чоловіка

У Луцьку на Рівненській ножем поранили чоловіка
Вчора ввечері, 22 березня, у Луцьку на вулиці Рівненській під час конфлікту поранили чоловіка.

Про це Інтернет-виданню ВолиньPost повідомили очевидці події.

На місці інциденту працювали дві карети швидкої допомоги та два автомобілі поліції.

За попередньою інформацією, йдеться про ножове поранення. Між чоловіками виник конфлікт і один з них вдарив ножем іншого, пошкодивши плече. З пораненням постраждалий звернувся в лікарню.

Деталі уточнюються.

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Теги: Луцьк, ніж, поранення
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