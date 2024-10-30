У Луцьку на Рівненській ножем поранили чоловіка
Сьогодні, 14:00
Вчора ввечері, 22 березня, у Луцьку на вулиці Рівненській під час конфлікту поранили чоловіка.
Про це Інтернет-виданню ВолиньPost повідомили очевидці події.
На місці інциденту працювали дві карети швидкої допомоги та два автомобілі поліції.
За попередньою інформацією, йдеться про ножове поранення. Між чоловіками виник конфлікт і один з них вдарив ножем іншого, пошкодивши плече. З пораненням постраждалий звернувся в лікарню.
Деталі уточнюються.
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Про це Інтернет-виданню ВолиньPost повідомили очевидці події.
На місці інциденту працювали дві карети швидкої допомоги та два автомобілі поліції.
За попередньою інформацією, йдеться про ножове поранення. Між чоловіками виник конфлікт і один з них вдарив ножем іншого, пошкодивши плече. З пораненням постраждалий звернувся в лікарню.
Деталі уточнюються.
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