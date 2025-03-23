Бійці Третьої штурмової звільнили від російської окупації село Надія на Луганщині

Бійці Третьої штурмової звільнили від російської окупації село Надія на Луганщині
Бійці 1-го штурмового батальйону Третьої штурмової бригади заявили про звільнення від російської окупації села Надія в Луганській області.

Про це заявили у Третій штурмовій бригаді, пише LB.ua.

Військові зазначили, що загальний обсяг звільнених від ворога територій — три квадратних кілометри.

"Взяття Надії вартувало противнику двох місяців зусиль і двох стертих в "нуль" механізованих полків — 752-го та 254-го 20-ї армії рф", — зазначив командир Третього Армійського Корпусу Андрій Білецький.

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Теги: Україна, росія, війна
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