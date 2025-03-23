Бійці Третьої штурмової звільнили від російської окупації село Надія на Луганщині





Про це заявили у Третій штурмовій бригаді, пише



Військові зазначили, що загальний обсяг звільнених від ворога територій — три квадратних кілометри.



"Взяття Надії вартувало противнику двох місяців зусиль і двох стертих в "нуль" механізованих полків — 752-го та 254-го 20-ї армії рф", — зазначив командир Третього Армійського Корпусу Андрій Білецький.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бійці 1-го штурмового батальйону Третьої штурмової бригади заявили про звільнення від російської окупації села Надія в Луганській області.Про це заявили у Третій штурмовій бригаді, пише LB.ua Військові зазначили, що загальний обсяг звільнених від ворога територій — три квадратних кілометри."Взяття Надії вартувало противнику двох місяців зусиль і двох стертих в "нуль" механізованих полків — 752-го та 254-го 20-ї армії рф", — зазначив командир Третього Армійського Корпусу Андрій Білецький.

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