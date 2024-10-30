Вдарив ножем у плече: у поліції повідомили деталі інциденту на Рівненській у Луцьку

Вдарив ножем у плече: у поліції повідомили деталі інциденту на Рівненській у Луцьку
Учора ввечері, 22 березня, в дворі будинку по вулиці Рівненській, що у Луцьку, між чоловіками виник конфлікт. Один із учасників конфлікту ножем пошкодив плече опонента. Внаслідок цього чоловік звернувся в лікарню. Медики обробили поріз та відпустили чоловіка додому.

Про це Інтернет-виданню ВолиньПост повідомили у пресслужбі поліції, коментуючи інцидент.

На місці працювала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції та працівники патрульної поліції. Співробітники поліції встановили усіх учасників події. Відомості внесли до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Триває перевірка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, ніж, поранення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку закриють 10 магазинів «Галя Балувана»
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Суд над Христецькою: 15 спроб і 2 нагадування від журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вдарив ножем у плече: у поліції повідомили деталі інциденту на Рівненській у Луцьку
Сьогодні, 16:47
У Білому домі сподіваються досягти повного перемир'я до 20 квітня, - ЗМІ
Сьогодні, 16:11
Бійці Третьої штурмової звільнили від російської окупації село Надія на Луганщині
Сьогодні, 15:05
У Луцьку на Рівненській ножем поранили чоловіка
Сьогодні, 14:00
На Волині водій авто збив 12-річну велосипедистку
Сьогодні, 13:39
Схожі новини
У Луцьку на Рівненській ножем поранили чоловіка У Луцьку на Рівненській ножем поранили чоловіка
Сьогодні, 14:00
36-річний лучанин під час бійки вдарив ножем чоловіка: постраждалий - у реанімації 36-річний лучанин під час бійки вдарив ножем чоловіка: постраждалий - у реанімації
30 жовтень, 2024, 12:06
У Луцьку під час бійки чоловік вдарив ножем 50-річного сусіда У Луцьку під час бійки чоловік вдарив ножем 50-річного сусіда
11 березень, 2024, 12:05
Чотири рази вдарив ножем: грузин, який у Луцьку поранив чоловіка, втрапив за ґрати на шість років Чотири рази вдарив ножем: грузин, який у Луцьку поранив чоловіка, втрапив за ґрати на шість років
31 серпень, 2023, 16:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вдарив ножем у плече: у поліції повідомили деталі інциденту на Рівненській у Луцьку
Сьогодні, 16:47
 0
У Білому домі сподіваються досягти повного перемир'я до 20 квітня, - ЗМІ
Сьогодні, 16:11
 0
Бійці Третьої штурмової звільнили від російської окупації село Надія на Луганщині
Сьогодні, 15:05
 0
У Луцьку на Рівненській ножем поранили чоловіка
Сьогодні, 14:00
 0
На Волині водій авто збив 12-річну велосипедистку
Сьогодні, 13:39
 0
Медіа
відео
1/8