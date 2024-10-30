Вдарив ножем у плече: у поліції повідомили деталі інциденту на Рівненській у Луцьку

ножем пошкодив плече опонента. Внаслідок цього чоловік звернувся в лікарню. Медики обробили поріз та відпустили чоловіка додому.



Про це Інтернет-виданню ВолиньПост повідомили у пресслужбі поліції, коментуючи інцидент.



На місці працювала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції та працівники патрульної поліції. Співробітники поліції встановили усіх учасників події. Відомості внесли до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Триває перевірка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора ввечері, 22 березня, в дворі будинку по вулиці Рівненській, що у Луцьку, між чоловіками виник конфлікт. Один із учасників конфліктуопонента. Внаслідок цього чоловік звернувся в лікарню. Медики обробили поріз та відпустили чоловіка додому.Про цеповідомили у пресслужбі поліції, коментуючи інцидент.На місці працювала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції та працівники патрульної поліції. Співробітники поліції встановили усіх учасників події. Відомості внесли до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Триває перевірка.

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