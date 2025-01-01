Українські воїни за тиждень знищили понад 1115 повітряних цілей





Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.



Зокрема, протиповітряними силами знищено:



625 ударних БпЛА типу Shahed;



250 розвідувальних БпЛА;



240 БпЛА інших типів.



Авіацією Повітряних Сил впродовж тижня здійснено близько 160 літаковильотів, зокрема:



понад 90 – на винищувальне авіаційне прикриття;



близько 50 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.



Пілоти Повітряних Сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях, застосовуючи авіаційні бомби та ракети різних типів. Уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та військової техніки противника.



Підрозділи безпілотних авіаційних комплексів Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснили 823 бойові вильоти, з них:



750 розвідувальних вильотів із використанням БпЛА;

73 вильоти на застосування скидів та FPV-дронів.



Унаслідок цього бойові втрати противника орієнтовно склали:



понад 50 осіб;



22 ворожі укриття;



уражено 3 місця запуску ворожих БпЛА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили ППО впродовж тижня, з 17 березня по 23 березня, знищила понад 1115 повітряних цілей, випущених російськими загарбниками по території України.Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.625 ударних БпЛА типу Shahed;250 розвідувальних БпЛА;240 БпЛА інших типів.Авіацією Повітряних Сил впродовж тижня здійснено близько 160 літаковильотів, зокрема:понад 90 – на винищувальне авіаційне прикриття;близько 50 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.Пілоти Повітряних Сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях, застосовуючи авіаційні бомби та ракети різних типів. Уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та військової техніки противника.Підрозділи безпілотних авіаційних комплексів Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснили 823 бойові вильоти, з них:750 розвідувальних вильотів із використанням БпЛА;73 вильоти на застосування скидів та FPV-дронів.понад 50 осіб;22 ворожі укриття;уражено 3 місця запуску ворожих БпЛА.

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