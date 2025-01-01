Українські воїни за тиждень знищили понад 1115 повітряних цілей
Сьогодні, 18:25
Сили ППО впродовж тижня, з 17 березня по 23 березня, знищила понад 1115 повітряних цілей, випущених російськими загарбниками по території України.
Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
Зокрема, протиповітряними силами знищено:
625 ударних БпЛА типу Shahed;
250 розвідувальних БпЛА;
240 БпЛА інших типів.
Авіацією Повітряних Сил впродовж тижня здійснено близько 160 літаковильотів, зокрема:
понад 90 – на винищувальне авіаційне прикриття;
близько 50 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.
Пілоти Повітряних Сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях, застосовуючи авіаційні бомби та ракети різних типів. Уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та військової техніки противника.
Підрозділи безпілотних авіаційних комплексів Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснили 823 бойові вильоти, з них:
750 розвідувальних вильотів із використанням БпЛА;
73 вильоти на застосування скидів та FPV-дронів.
Унаслідок цього бойові втрати противника орієнтовно склали:
понад 50 осіб;
22 ворожі укриття;
уражено 3 місця запуску ворожих БпЛА.
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Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
Зокрема, протиповітряними силами знищено:
625 ударних БпЛА типу Shahed;
250 розвідувальних БпЛА;
240 БпЛА інших типів.
Авіацією Повітряних Сил впродовж тижня здійснено близько 160 літаковильотів, зокрема:
понад 90 – на винищувальне авіаційне прикриття;
близько 50 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.
Пілоти Повітряних Сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях, застосовуючи авіаційні бомби та ракети різних типів. Уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та військової техніки противника.
Підрозділи безпілотних авіаційних комплексів Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснили 823 бойові вильоти, з них:
750 розвідувальних вильотів із використанням БпЛА;
73 вильоти на застосування скидів та FPV-дронів.
Унаслідок цього бойові втрати противника орієнтовно склали:
понад 50 осіб;
22 ворожі укриття;
уражено 3 місця запуску ворожих БпЛА.
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Українські воїни за тиждень знищили понад 1115 повітряних цілей
Сьогодні, 18:25