У Луцьку фінські волонтери передали вісім авто військовим на фронт

У Луцьку фінські волонтери передали вісім авто військовим на фронт
23 березня на Замковій площі у Луцьку фінські волонтери передали вісім автомобілів українським військовим на передову.

За останніх три роки — це десята допомога від фінів ЗСУ, розповів Суспільному начальник відділу медичного забезпечення 15 мобільного прикордонного загону Олександр Солобчук. З його слів, чотири машини отримали прикордонники.

Серед них — пожежний автомобіль 98-го року випуску із 12-тисячним пробігом, який фінські волонтери доукомплектували усіма необхідними засобами.

"Це як рятувальний автомобіль. Там є інструменти, обладнання, різного роду засоби, апаратура киснева. Це потрібна річ для проведення місій, наприклад, може бути ураження ворогом якогось об'єкта. Ми мусимо мати і свої засоби для порятунку військових", — каже Олександр Солобчук.

Військовослужбовець Олесь Середович отримав повнопривідний автомобіль для своїх побратимів 37 бригади морської піхоти, яка нині виконує бойові завдання на сході.

"Цей автомобіль буде призначений для евакуації поранених військовослужбовців 300-х і 200-х. Йде велика втрата по військовій техніці, є багато доріг, де великі габаритні машини не можуть заїхати. Кожного дня виходять із ладу машини: по 5-4 авто, дуже шкодять FPV", — говорить Олесь Середович.
У Луцьку фінські волонтери передали вісім авто військовим на фронт

Для ветеранів війни, які займаються ампфутболом, волонтери привезли спортивне спорядження.

"Ми сподіваємось, що вони нам допоможуть закрити нагальні питання, які є, для допомоги хлопцям. Можливо, це буде у формі реабілітації на території Фінляндії", — розповідає директор "ХАБ ВЕТЕРАН" Тарас Сасовський.

"Спочатку це була їжа і речі, потім це стали автівки"

Допомогу українським військовим привезли 9 фінських волонтерів з Аландських островів на чолі з Монікою Вонфренкель. Вона є офіційною представницею міжнародної організації Ротарі клуб в Україні.

"Я приїжджала до Польщі, забирала українських жінок із дітьми, які ховалися від війни. В березні й квітні 2022 два автобуси українських жінок і дітей приїхали на Аландські острови. Спочатку це була їжа і речі, потім це стали автівки: медичні, пожежні", — говорить волонтерка Моніка Вонфренкель.

Зі слів Моніки Вонфренкель, фінські волонтери планують відвідати дитячий будинок та реабілітаційний центр для військових. Крім автомобілів, волонтери привезли дитячі одяг та іграшки, побутові прилади, тренажери та необхідні речі для військових, які проходять реабілітацію.

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Теги: Волинь, волонтери, військові
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