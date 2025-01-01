Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 24 березня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 24 березня



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень дощ☔️ Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 0-2° тепла, вдень 9-11° тепла.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень дощ.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 7-12° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 24 березня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень дощ☔️ Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 0-2° тепла, вдень 9-11° тепла.Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень дощ.Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 7-12° тепла.

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