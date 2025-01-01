Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 24 березня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 24 березня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 24 березня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 24 березня

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень дощ☔️ Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 0-2° тепла, вдень 9-11° тепла.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень дощ.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 7-12° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку закриють 10 магазинів «Галя Балувана»
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Суд над Христецькою: 15 спроб і 2 нагадування від журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В комунальному приміщенні Благодатного під прикриттям недільної школи облаштували церкву УПЦ мп
Сьогодні, 21:15
Протести під ТЦК у Ковелі: судили чоловіка, який нецензурно лаявся на військкомів
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 24 березня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку фінські волонтери передали вісім авто військовим на фронт
Сьогодні, 19:14
Українські воїни за тиждень знищили понад 1115 повітряних цілей
Сьогодні, 18:25
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 березня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 березня
22 березень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 22 березня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 22 березня
21 березень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 березня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 березня
20 березень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 березня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 березня
19 березень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В комунальному приміщенні Благодатного під прикриттям недільної школи облаштували церкву УПЦ мп
Сьогодні, 21:15
 0
Протести під ТЦК у Ковелі: судили чоловіка, який нецензурно лаявся на військкомів
Сьогодні, 20:38
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 24 березня
Сьогодні, 20:00
 0
У Луцьку фінські волонтери передали вісім авто військовим на фронт
Сьогодні, 19:14
 0
Українські воїни за тиждень знищили понад 1115 повітряних цілей
Сьогодні, 18:25
 0
Медіа
відео
1/8