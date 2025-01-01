Протести під ТЦК у Ковелі: судили чоловіка, який нецензурно лаявся на військкомів
Сьогодні, 20:38
Ковельський міський суд визнав волинянина винним у хуліганстві, бо той брав участь у блокуванні міського ТЦК. Йдеться про інцидент, який стався ввечері 3 серпня 2024 року.
Сергія З. звинуватили в тому, що він брав активну участь у діях, що призвели до перекриття дорожнього руху, блокування транспорту та суттєво вплинуло на роботу РТЦК та СП. Крім того, чоловік виражався нецензурною лайкою в бік працівників поліції та ТЦК, чим порушив громадський порядок, пишуть Волинські новини.
У судовому засіданні обвинувачений вину визнав повністю.
Заслухавши пояснення Сергія С. та дослідивши матеріали справи, суд визнав його винним у дрібному хуліганстві та оштрафував на 85 гривень.
Зауважимо, вже кілька волинян отримали вироки за участь у мітингу біля Ковельського РТЦК. Раніше суд покарав чоловіка, який кинув у працівників шину. Ще один громадянин своїм автомобілем перекрив дорогу на вулиці Грушевського, ускладнивши рух транспорту.
Також чоловіка з інвалідністю ІІ групи судили за те, що 3 серпня 2024 року під час блокування будівлі ТЦК та СП облаяв військкомів та замахувався на них милицями.
Крім того, покарали адміністраторку групи у Viber, яка 3 серпня закликала до блокування входів і виїздів із території держустанови. Також 51 тисячу гривень штрафу отримала ще одна жінка, яка стала учасницею мітингу у Ковелі.
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Сергія З. звинуватили в тому, що він брав активну участь у діях, що призвели до перекриття дорожнього руху, блокування транспорту та суттєво вплинуло на роботу РТЦК та СП. Крім того, чоловік виражався нецензурною лайкою в бік працівників поліції та ТЦК, чим порушив громадський порядок, пишуть Волинські новини.
У судовому засіданні обвинувачений вину визнав повністю.
Заслухавши пояснення Сергія С. та дослідивши матеріали справи, суд визнав його винним у дрібному хуліганстві та оштрафував на 85 гривень.
Зауважимо, вже кілька волинян отримали вироки за участь у мітингу біля Ковельського РТЦК. Раніше суд покарав чоловіка, який кинув у працівників шину. Ще один громадянин своїм автомобілем перекрив дорогу на вулиці Грушевського, ускладнивши рух транспорту.
Також чоловіка з інвалідністю ІІ групи судили за те, що 3 серпня 2024 року під час блокування будівлі ТЦК та СП облаяв військкомів та замахувався на них милицями.
Крім того, покарали адміністраторку групи у Viber, яка 3 серпня закликала до блокування входів і виїздів із території держустанови. Також 51 тисячу гривень штрафу отримала ще одна жінка, яка стала учасницею мітингу у Ковелі.
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