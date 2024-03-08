На Любомльщині юнак впав із мотоцикла, його госпіталізували





Аварія сталася близько 23:30 22 березня. Внаслідок автопригоди неповнолітній отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. Про це повідомляє поліція Волині.



За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Під час слідства будуть з'ясовані усі деталі автопригоди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Нудиже, що на Любомльщині, 17-річний житель Заболоття, керуючи мотоциклом TEKKEN, не вибрав безпечної швидкості руху та впав на дорожнє покриття.Аварія сталася близько 23:30 22 березня. Внаслідок автопригоди неповнолітній отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. Про це повідомляє поліція Волині.За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.Під час слідства будуть з'ясовані усі деталі автопригоди.

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