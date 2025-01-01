24 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає день народження волинська журналістка Людмила Яворська, а також директор ТзОВ «Ізолфа-Сервіс» Олександр Кирильчук.
Вітаємо їх зі святом, зичимо великого здоров’я, достатку й любові.
У понеділок, 24 березня, іменини відзначають власники таких імен: Артем, Петро, Мартин, Яків, Стефан, Захар. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
За народними прикметами сьогодні, 24 березня, не не можна розкидатися дріб'язком, адже таким чином ви позбавляєте себе майбутнього багатства.
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Вітаємо їх зі святом, зичимо великого здоров’я, достатку й любові.
У понеділок, 24 березня, іменини відзначають власники таких імен: Артем, Петро, Мартин, Яків, Стефан, Захар. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
За народними прикметами сьогодні, 24 березня, не не можна розкидатися дріб'язком, адже таким чином ви позбавляєте себе майбутнього багатства.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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