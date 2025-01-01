24 березня на Волині: гортаючи календар

24 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження волинська журналістка Людмила Яворська, а також директор ТзОВ «Ізолфа-Сервіс» Олександр Кирильчук.

Вітаємо їх зі святом, зичимо великого здоров’я, достатку й любові.

У понеділок, 24 березня, іменини відзначають власники таких імен: Артем, Петро, Мартин, Яків, Стефан, Захар. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

За народними прикметами сьогодні, 24 березня, не не можна розкидатися дріб'язком, адже таким чином ви позбавляєте себе майбутнього багатства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: день народження, свята, іменини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку закриють 10 магазинів «Галя Балувана»
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Суд над Христецькою: 15 спроб і 2 нагадування від журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
24 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині ярими зерновими і зернобобовими засіяно вже третину від запланованих площ
23 березень, 23:19
На Любомльщині юнак впав із мотоцикла, його госпіталізували
23 березень, 22:12
В комунальному приміщенні Благодатного під прикриттям недільної школи облаштували церкву УПЦ мп
23 березень, 21:15
Протести під ТЦК у Ковелі: судили чоловіка, який нецензурно лаявся на військкомів
23 березень, 20:38
Схожі новини
21 березня на Волині: гортаючи календар 21 березня на Волині: гортаючи календар
21 березень, 00:00
19 березня на Волині: гортаючи календар 19 березня на Волині: гортаючи календар
19 березень, 00:00
17 березня на Волині: гортаючи календар 17 березня на Волині: гортаючи календар
17 березень, 00:00
15 березня на Волині: гортаючи календар 15 березня на Волині: гортаючи календар
15 березень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
24 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На Волині ярими зерновими і зернобобовими засіяно вже третину від запланованих площ
23 березень, 23:19
 0
На Любомльщині юнак впав із мотоцикла, його госпіталізували
23 березень, 22:12
 0
В комунальному приміщенні Благодатного під прикриттям недільної школи облаштували церкву УПЦ мп
23 березень, 21:15
 0
Протести під ТЦК у Ковелі: судили чоловіка, який нецензурно лаявся на військкомів
23 березень, 20:38
 0
Медіа
відео
1/8