На Волині ярими зерновими і зернобобовими засіяно вже третину від запланованих площ

ідвищений температурний режим впродовж зимового періоду посприяв швидкому старту весняно-польових робіт, які розпочалися на початку лютого з підживлення озимого ріпаку, а пізніше озимої пшениці.До кінця першої декади березня сільськогосподарськими підприємствами Волинської області було практично повністю було завершено перше підживлення озимини. Як повідомляє Департамент агропромислового розвитку Волинської ОВА, озимина перебуває у доброму, місцями у задовільному стані.Під урожай поточного року в області планується посіяти близько 365 тис. га ярих культур, із них:пшениці — 9 тис. га,ячменю — 19 тис. га,вівса — 29 тис. га,кукурудзи на зерно — 51 тис. га,цукрових буряків — 12 тис. га,соняшнику — 22 тис. га,сої — 88 тис. га.Станом на 21.03.2025 р. посіяно 33 тис. га ярих зернових і зернобобових культур, що становить 33 % до прогнозів, в тому числі ярої пшениці посіяно 8 тис. га (89 %), ярого ячменю 10 тис. га (53 %), вівса 12 тис. га (41 %), гороху 3 тис. га (67 %).