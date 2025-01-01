Чи очікувати магнітні бурі 24 березня 2025 року: прогноз

У понеділок, 24 березня, очікується сонячна активність з К-індексом 6 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям.Про це повідомили на meteoagent.За даними Meteoprog, за останню добу на Сонці сталися два спалахи класу С. Вони сильно не впливають на Землю.Для розрізнення магнітних бурів використовується індекс рівня потужності, відомий як К-індекси. Коливання в частинах від К-індексу 1 до К-індексу 4 вважаються незначними та часто залишаються непоміченими для жителів Землі. Будь-які магнітні бурі, які перевищують К-індекс 5, класифікуються як бурі червоного рівня, які найбільше можуть вплинути на життя людини та призвести до зниження загального самопочуття. Крім того, під час магнітних бур високого рівня, такі джерела зв'язку, як вежі стільникового зв'язку, супутники, радіочастоти та GPRS, можуть зазнати збоїв у роботі. Під час магнітних бур, які досягають К-індексу 7 або 8, можна спостерігати полярні сяйва.