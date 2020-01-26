В комунальному приміщенні Благодатного під прикриттям недільної школи облаштували церкву УПЦ мп





Приміщення комунальної власності в якій наразі зробили московський храм орендує Віктор Мельник. Однак править там Павло Мельник. Вони – брати і обоє священики УПЦ мп. А ще обидвоє є викладачами Нововолинського навчально-наукового інституту економіки та менеджменту Тернопільського національного економічного університету, в якому також веде пари і кандидат наук, ексмер Нововолинська Віктор Сапожніков, передає





Комунальне приміщення, про яке йдема мова, знаходиться у Благодатному за адесою: вулиця Грушевського, будинок №8.



Нагадаємо, Павло Мельник був священиком Свято-Михайлівського храму УПЦ мп в селі Біличі Іваничівського району. Однак 27-го лютого 2019 року прихожани цієї церкви майже одноголосно вирішили перейти до ПЦУ. Мельник не погодився з цим рішенням. Це призвело до того, що 26-го вересня 2020 року на території храму стався конфлікт між прихожанами ПЦУ та УПЦ. Одні хотіли потрапити до храму, інші їх не пускали. На місці події були присутні працівники поліції. Вони опечатали храм до рішення суду. Врешті 13-го листопада 2020 року будівлю Свято-Михайлівського храму таки передали в користування релігійній громаді Православної церкви України. Відповідне розпорядження видали у Волинській ОДА. Однак Павло Мельник, звільняючи у квітні 2022 року парафіяльний будинок, забрав з собою туалет, котел, світильники та навіть здер ламінат.



Тепер же цей скандальний священик “пригрівся” в Благодатному. До слова, як такої повноцінної парафії на місці в комунальному приміщенні немає. Однак служби там відбуваються регулярно і ходять туди прихожани.



Зауважимо, що обоє священиків мають активні сторінки у фейсбуці. На них вони розміщують фото і відематеріали зі своїх служб в новому московському “храмі” в Благодатному.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Благодатному, що належить до Нововолинської громади, в одному з приміщень комунальної власності облаштували, так би мовити, церкву УПЦ мп. Служить там священик, якого зі скандалом вигнали з парафії у селі Біличі Литовезької громади. А у своїх соцмережах релігійна громада розміщує дописи, які розпалюють ворожнечу між людьми.Приміщення комунальної власності в якій наразі зробили московський храм орендує. Однак править там. Вони – брати і обоє священики УПЦ мп. А ще обидвоє є викладачами Нововолинського навчально-наукового інституту економіки та менеджменту Тернопільського національного економічного університету, в якому також веде пари і кандидат наук, ексмер Нововолинська, передає БУГ Комунальне приміщення, про яке йдема мова, знаходиться у Благодатному за адесою: вулиця Грушевського, будинок №8.Нагадаємо, Павло Мельник був священиком Свято-Михайлівського храму УПЦ мп в селі Біличі Іваничівського району. Однак 27-го лютого 2019 року прихожани цієї церкви майже одноголосно вирішили перейти до ПЦУ. Мельник не погодився з цим рішенням. Це призвело до того, що 26-го вересня 2020 року на території храму стався конфлікт між прихожанами ПЦУ та УПЦ. Одні хотіли потрапити до храму, інші їх не пускали. На місці події були присутні працівники поліції. Вони опечатали храм до рішення суду. Врешті 13-го листопада 2020 року будівлю Свято-Михайлівського храму таки передали в користування релігійній громаді Православної церкви України. Відповідне розпорядження видали у Волинській ОДА. Однак Павло Мельник, звільняючи у квітні 2022 року парафіяльний будинок, забрав з собою туалет, котел, світильники та навіть здер ламінат.Тепер же цей скандальний священик “пригрівся” в Благодатному. До слова, як такої повноцінної парафії на місці в комунальному приміщенні немає. Однак служби там відбуваються регулярно і ходять туди прихожани.Зауважимо, що обоє священиків мають активні сторінки у фейсбуці. На них вони розміщують фото і відематеріали зі своїх служб в новому московському “храмі” в Благодатному.

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