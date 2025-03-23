У Білому домі сподіваються досягти повного перемир'я до 20 квітня, - ЗМІ





Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнаних співрозмовників, пише



Білий дім прагне укласти угоду про перемир'я до 20 квітня, на яке цього року припадає Великдень, але визнає, що цей графік може бути порушений, враховуючи великі розбіжності між позиціями двох сторін, кажуть люди, знайомі з планами. Вони попросили не називати їхніх імен, щоб обговорити питання, які не є публічними.



Трамп пообіцяв забезпечити швидке врегулювання трирічної війни ще до того, як вступив на посаду, але прогрес був обмеженим. Найближчими днями американські посадовці зустрінуться окремо з російськими та українськими представниками в Саудівській Аравії для проведення перших таких паралельних переговорів з перших тижнів російського вторгнення.



"Я вважаю, що ми досить скоро досягнемо повного припинення вогню", – заявив президент Дональд Трамп журналістам у п'ятницю, відповідаючи на питання про те, що атаки тривають, незважаючи на угоду про обмеження ударів по енергетичній інфраструктурі, яку він оголосив після телефонної розмови з лідером Росії у вівторок.



А в суботу Трамп заявив, що зусилля зі стримування російсько-української війни від ескалації "певною мірою" під контролем.



Росія висунула максималістські вимоги до будь-якої угоди, включно з припиненням поставок зброї Україні – позицію, яку Київ і його союзники відкинули. Білий дім, який на початку цього місяця ненадовго призупинив постачання життєво необхідної зброї, щоб чинити тиск на Україну, поки що не погодився на жодні обмеження, кажуть співрозмовники.



"Ми працюємо над припиненням вогню і встановленням тривалого миру. Ми не дозволимо, щоб умови переговорів або терміни обговорювалися в засобах масової інформації", – заявив речник Білого дому Брайан Г'юз.



Європейські посадовці побоюються, що прагнення Трампа до дипломатичного тріумфу призведе до того, що він пожертвує інтересами України, погодившись на умови, які зроблять країну вразливою до майбутніх російських атак. Вони стверджують, що Путін тягне час, щоб отримати більше поступок від Трампа і більше успіхів на полі бою.



Вимогу путіна зупинити допомогу відкинули вже кілька країн. Зокрема, канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Емманюель Макрон заявили, що продовжать надавати Україні військову допомогу.



Таку ж позицію висловили й у Великій Британії.



Зазначимо, що американський президент Дональд Трамп заявив, що під час його телефонної розмови з путіним вони не обговорювали тему допомоги Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! США все ще сподіваються, що широке перемир'я у війні Росії в Україні може бути досягнуте протягом декількох тижнів, навіть попри те, що Кремль не поспішає з цим.Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнаних співрозмовників, пише "Європейська правда" Білий дім прагне укласти угоду про перемир'я до 20 квітня, на яке цього року припадає Великдень, але визнає, що цей графік може бути порушений, враховуючи великі розбіжності між позиціями двох сторін, кажуть люди, знайомі з планами. Вони попросили не називати їхніх імен, щоб обговорити питання, які не є публічними.Трамп пообіцяв забезпечити швидке врегулювання трирічної війни ще до того, як вступив на посаду, але прогрес був обмеженим. Найближчими днями американські посадовці зустрінуться окремо з російськими та українськими представниками в Саудівській Аравії для проведення перших таких паралельних переговорів з перших тижнів російського вторгнення."Я вважаю, що ми досить скоро досягнемо повного припинення вогню", – заявив президентжурналістам у п'ятницю, відповідаючи на питання про те, що атаки тривають, незважаючи на угоду про обмеження ударів по енергетичній інфраструктурі, яку він оголосив після телефонної розмови з лідером Росії у вівторок.А в суботу Трамп заявив, що зусилля зі стримування російсько-української війни від ескалації "певною мірою" під контролем.Росія висунула максималістські вимоги до будь-якої угоди, включно з припиненням поставок зброї Україні – позицію, яку Київ і його союзники відкинули. Білий дім, який на початку цього місяця ненадовго призупинив постачання життєво необхідної зброї, щоб чинити тиск на Україну, поки що не погодився на жодні обмеження, кажуть співрозмовники."Ми працюємо над припиненням вогню і встановленням тривалого миру. Ми не дозволимо, щоб умови переговорів або терміни обговорювалися в засобах масової інформації", – заявив речник Білого дому Брайан Г'юз.Європейські посадовці побоюються, що прагнення Трампа до дипломатичного тріумфу призведе до того, що він пожертвує інтересами України, погодившись на умови, які зроблять країну вразливою до майбутніх російських атак. Вони стверджують, що Путін тягне час, щоб отримати більше поступок від Трампа і більше успіхів на полі бою.Вимогузупинити допомогу відкинули вже кілька країн. Зокрема, канцлер Німеччиниі президент Франціїзаявили, що продовжать надавати Україні військову допомогу.Таку ж позицію висловили й у Великій Британії.Зазначимо, що американський президент Дональд Трамп заявив, що під час його телефонної розмови з путіним вони не обговорювали тему допомоги Україні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію