На Волині водій авто збив 12-річну велосипедистку

На Волині водій авто збив 12-річну велосипедистку
На Волині за добу внаслідок ДТП постраждало 3 людей, з них двоє дітей.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригоди трапились у Луцькому та Ковельському районах.

Близько 18:45 31-річний водій, керуючи автомобілем Volkswagen Golf, між селами Боратин та Новостав, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки та здійснив наїзд на 12-річну велосипедистку, жительку Луцького району. Дівчина здійснювала перетин дороги по нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок ДТП велосипедистку із травмами госпіталізували в лікарню.

У Ковелі близько 16:30 27-річний водій Аudi A6 по вулиці Заводській, не переконавшись в безпеці свого маневру, задньою частиною автомобіля здійснив наїзд на ногу 50-ти річного чоловіка, який переходив проїжджу частину дороги тримаючи в руках велосипед. Внаслідок наїзду пішохід отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

Цього ж дня, близько 23:30 у селі Нудиже Ковельського району 17-річний житель Заболоття, керуючи мотоциклом TEKKEN, не вибрав безпечної швидкості руху та допустив падіння на дорожнє покриття. Внаслідок автопригоди неповнолітній отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

Усі водії були тверезі.

За цими фактами слідчі внесли відомості до Єдиного рестру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Під час слідства будуть з'ясовані усі деталі автопригод.

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Теги: Волинь, ДТП
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