Студенти у Луцьку виготовили сукні із паперу, прикрашені бантами із газет

Студенти у Луцьку виготовили сукні із паперу, прикрашені бантами із газет
У Луцькому центрі професійно-технічної освіти відкрилась виставка-конкурс, де представили сукні із паперу, прикрашені бантами з газет та квітами зі сторінок книг. Їх створили пів сотні студентів з Волині.

Як розповіла Суспільному викладачка Наталія Панасюк, участь у створені виставки взяли студентки групи кравець-закрійник 1, 2 та 3 курсу. Кожна група представила по одній моделі. Загалом створили 10 суконь з паперу.

Одна з умов створення одягу — використання матеріалів без їх переробки, тому для моделювання суконь взяли газети, журнали, обгортки та інші види паперу, розповіла студентка-першокурсниця Юлія Савчук.
Студенти у Луцьку виготовили сукні із паперу, прикрашені бантами із газет

"Знайшли ескіз, який нам подобається, придумали як його покращувати. . Використовували гарячий клей, різні методи драпірування і ще оригамі в нас було", — розповідає студентка.

З паперу робили не тільки одяг, але й аксесуари: прикраси, капелюшки, сумочки, — все це можна використати для фотосесій та для моделювання одягу з тканини, носити паперові сукні не можна, — говорить студентка Олександра Косинець. Додає, що сукню з бантами створювала разом з одногрупницями декілька днів.

"Вигадувати нові образи полюбляла з дитинства. Ще в мене бабуся і тьотя тут навчалась на кравця-закрійника, я пішла по їхнім стопам. Раніше я малювала, створювала свої колекції лялькам. І показ мод показувала. Цей конкурс дуже цікавий: ти маєш не з тканини, а з паперу, щось своє придумати", — каже дівчина.

Виставка триватиме до кінця березня. Опісля виставки сукні розберуть та здадуть на макулатуру.

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Теги: Луцьк, сукні, виставка
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