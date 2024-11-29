У змаганнях з кіокушинкай карате у Луцьку взяло участь понад 300 спортсменів





Чемпіонат України з кіокушинкай карате відбувається 19 рік поспіль, розповіла Марія Приходько-Волинець. З її слів, другий рік в рамках Чемпіонату проводиться турнір "Маленький воїн".



"Цього року він присвячений пам’яті Дмитра Волинця, нашого наставника, засновника федерації. Це мій чоловік, який понад рік тому несподівано помер. Але він настільки вкладав душу в цей спорт, тому ми стараємося продовжувати його справу", — говорить Марія Приходько-Волинець.



Учасники змагань — з різних областей України



У турнірі "Маленький воїн" взяли участь спортсмени 4-9 років, в Чемпіонаті України — віком 10-15 років з різних областей України.



12-річний Владислав Васильєв на Чемпіонат з Броварів Київської області приїхав вдруге.



"Вісім років займаюся карате, тому що хочу стати сильнішим та дисциплінованішим. Деякі змагання вигравав, але деякі ні. Мені для перемоги не вистачає впевненості, бо я дуже переживаю", — зізнається хлопець.



10-річна волинянка Олександра Борис займається карате півтора року. На цих змаганнях дівчині показати гарний результат не вдалося.



"Я не пройшла, в першому турі я перехвилювалася, але я сподіваюся, що наступного разу в мене все вийде. Але це все досвід, треба виступати більше. Декілька разів займала третє місце, поки ще до першого-другого не доходило, я про це поки мрію", — говорить спортсменка.



В одному з поєдинків змагається 4-річна Мирослава. Для доньки, за словами батька Олександра, це перший такий досвід.



"Суперниця була значно більша, тяжча і досвіду в неї було більше. Для нас це гарний старт та досвід. Я — боєць з багаторічним стажем, каратист, боксер, тому вирішив, що це один із тих видів спорту, який дисциплінує, робить міцнішим, додає впевненості", — каже Олександр Герасимчук.



Серед учасників — 12-річний Ярослав Рудик з Дніпропетровської області. У першому поєдинку хлопець здобув перемогу.



"Було тяжко, але я впорався. Я хочу стати тренером по карате, як виросту. Тому тренуюся вдома щодня", — розповідає Ярослав Рудик.



Як додала голова правління федерації України з кіокушинкай карате Марія Приходько-Волинець, за результатами поєдинків учасники Чемпіонату отримали спортивні звання та розряди, а також медалі та кубки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 22 березня у Луцьку відбувся дитячо-юнацький Чемпіонат України з кіокушинкай карате та турнір "Маленький воїн", у яких змагалися понад 300 спортсменів з різних областей України.Чемпіонат України з кіокушинкай карате відбувається 19 рік поспіль, розповіла Суспільному голова правління федерації України. З її слів, другий рік в рамках Чемпіонату проводиться турнір "Маленький воїн"."Цього року він присвячений пам’яті Дмитра Волинця, нашого наставника, засновника федерації. Це мій чоловік, який понад рік тому несподівано помер. Але він настільки вкладав душу в цей спорт, тому ми стараємося продовжувати його справу", — говорить Марія Приходько-Волинець.У турнірі "Маленький воїн" взяли участь спортсмени 4-9 років, в Чемпіонаті України — віком 10-15 років з різних областей України.12-річнийна Чемпіонат з Броварів Київської області приїхав вдруге."Вісім років займаюся карате, тому що хочу стати сильнішим та дисциплінованішим. Деякі змагання вигравав, але деякі ні. Мені для перемоги не вистачає впевненості, бо я дуже переживаю", — зізнається хлопець.10-річна волинянказаймається карате півтора року. На цих змаганнях дівчині показати гарний результат не вдалося."Я не пройшла, в першому турі я перехвилювалася, але я сподіваюся, що наступного разу в мене все вийде. Але це все досвід, треба виступати більше. Декілька разів займала третє місце, поки ще до першого-другого не доходило, я про це поки мрію", — говорить спортсменка.В одному з поєдинків змагається 4-річна. Для доньки, за словами батька Олександра, це перший такий досвід."Суперниця була значно більша, тяжча і досвіду в неї було більше. Для нас це гарний старт та досвід. Я — боєць з багаторічним стажем, каратист, боксер, тому вирішив, що це один із тих видів спорту, який дисциплінує, робить міцнішим, додає впевненості", — кажеСеред учасників — 12-річнийз Дніпропетровської області. У першому поєдинку хлопець здобув перемогу."Було тяжко, але я впорався. Я хочу стати тренером по карате, як виросту. Тому тренуюся вдома щодня", — розповідає Ярослав Рудик.Як додала голова правління федерації України з кіокушинкай карате Марія Приходько-Волинець, за результатами поєдинків учасники Чемпіонату отримали спортивні звання та розряди, а також медалі та кубки.

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