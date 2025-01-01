У Луцьку для старшокласників стартував проєкт «Школа Героїв»





У лютому в Луцьку стартував проєкт «Школа Героїв», розповіла



Про проєкт



На тематичних зустрічах школярі мають нагоду познайомитися з успішними лучанами, почути історії їхнього та спробувати розробити власні ідеї. До участі запрошують учнів 9–11 класів. Зустрічі вже відбулися у школах № 2 та № 4.



На початку спікери коротко розповідають про себе. Згодом діти діляться на групи за інтересами, розробляють бізнес-ідеї чи соціальні ініціативи, які потім презентують.



Після презентацій учні мають змогу поспілкуватися зі спікерами на довільні теми. Зустріч триває два уроки — 1 год 30 хв.



На попередніх заходах школярі пропонували різноманітні проєкти:



притулок для тварин;



відбудову будинків, зруйнованих війною;



дизайн одягу з квітів;



кондитерські вироби.



Як спікери можуть підтримати учнів:



стати ментором;



запросити на стажування чи роботу;



дати експертні поради або познайомити з колегами;



фінансово підтримати проєкти школярів;



зробити донат на розвиток «Школи Героїв».



Як стати спікером



До зустрічей залучають цікавих і успішних людей із різних сфер:



юриспруденції;



маркетингу;



спорту;



журналістики;



IT;



освіти;



бізнесу;



громадського сектору;



мистецтва.



Якщо ви хочете стати спікером, ментором або підтримати «Школу Героїв» — реєструйтесь за

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бізнесмени, митці, активісти можуть стати менторами для луцьких школярів, надихнути їх на власну справу або ж запросити на стажування.У лютому в Луцьку стартував проєкт «Школа Героїв», розповіла misto.media відповідальна за ініціативу в місті Мирослава Ярошевич. Окрім Волині, проєкт працює ще у 15 містах України: Києві, Дніпрі, Одесі, Львові, Запоріжжі, Житомирі, Рівному, Полтаві тощо.На тематичних зустрічах школярі мають нагоду познайомитися з успішними лучанами, почути історії їхнього та спробувати розробити власні ідеї. До участі запрошують учнів 9–11 класів. Зустрічі вже відбулися у школах № 2 та № 4.На початку спікери коротко розповідають про себе. Згодом діти діляться на групи за інтересами, розробляють бізнес-ідеї чи соціальні ініціативи, які потім презентують.Після презентацій учні мають змогу поспілкуватися зі спікерами на довільні теми. Зустріч триває два уроки — 1 год 30 хв.На попередніх заходах школярі пропонували різноманітні проєкти:притулок для тварин;відбудову будинків, зруйнованих війною;дизайн одягу з квітів;кондитерські вироби.стати ментором;запросити на стажування чи роботу;дати експертні поради або познайомити з колегами;фінансово підтримати проєкти школярів;зробити донат на розвиток «Школи Героїв».До зустрічей залучають цікавих і успішних людей із різних сфер:юриспруденції;маркетингу;спорту;журналістики;IT;освіти;бізнесу;громадського сектору;мистецтва.Якщо ви хочете стати спікером, ментором або підтримати «Школу Героїв» — реєструйтесь за посиланням

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