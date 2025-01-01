У Луцьку для старшокласників стартував проєкт «Школа Героїв»

У Луцьку для старшокласників стартував проєкт «Школа Героїв»
Бізнесмени, митці, активісти можуть стати менторами для луцьких школярів, надихнути їх на власну справу або ж запросити на стажування.

У лютому в Луцьку стартував проєкт «Школа Героїв», розповіла misto.media відповідальна за ініціативу в місті Мирослава Ярошевич. Окрім Волині, проєкт працює ще у 15 містах України: Києві, Дніпрі, Одесі, Львові, Запоріжжі, Житомирі, Рівному, Полтаві тощо.

Про проєкт

На тематичних зустрічах школярі мають нагоду познайомитися з успішними лучанами, почути історії їхнього та спробувати розробити власні ідеї. До участі запрошують учнів 9–11 класів. Зустрічі вже відбулися у школах № 2 та № 4.

На початку спікери коротко розповідають про себе. Згодом діти діляться на групи за інтересами, розробляють бізнес-ідеї чи соціальні ініціативи, які потім презентують.

Після презентацій учні мають змогу поспілкуватися зі спікерами на довільні теми. Зустріч триває два уроки — 1 год 30 хв.

На попередніх заходах школярі пропонували різноманітні проєкти:

притулок для тварин;

відбудову будинків, зруйнованих війною;

дизайн одягу з квітів;

кондитерські вироби.

Як спікери можуть підтримати учнів:

стати ментором;

запросити на стажування чи роботу;

дати експертні поради або познайомити з колегами;

фінансово підтримати проєкти школярів;

зробити донат на розвиток «Школи Героїв».

Як стати спікером

До зустрічей залучають цікавих і успішних людей із різних сфер:

юриспруденції;

маркетингу;

спорту;

журналістики;

IT;

освіти;

бізнесу;

громадського сектору;

мистецтва.

Якщо ви хочете стати спікером, ментором або підтримати «Школу Героїв» — реєструйтесь за посиланням.

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Теги: Луцьк, школа Героїв
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