У Луцьку для старшокласників стартував проєкт «Школа Героїв»
Сьогодні, 04:08
Бізнесмени, митці, активісти можуть стати менторами для луцьких школярів, надихнути їх на власну справу або ж запросити на стажування.
У лютому в Луцьку стартував проєкт «Школа Героїв», розповіла misto.media відповідальна за ініціативу в місті Мирослава Ярошевич. Окрім Волині, проєкт працює ще у 15 містах України: Києві, Дніпрі, Одесі, Львові, Запоріжжі, Житомирі, Рівному, Полтаві тощо.
Про проєкт
На тематичних зустрічах школярі мають нагоду познайомитися з успішними лучанами, почути історії їхнього та спробувати розробити власні ідеї. До участі запрошують учнів 9–11 класів. Зустрічі вже відбулися у школах № 2 та № 4.
На початку спікери коротко розповідають про себе. Згодом діти діляться на групи за інтересами, розробляють бізнес-ідеї чи соціальні ініціативи, які потім презентують.
Після презентацій учні мають змогу поспілкуватися зі спікерами на довільні теми. Зустріч триває два уроки — 1 год 30 хв.
На попередніх заходах школярі пропонували різноманітні проєкти:
притулок для тварин;
відбудову будинків, зруйнованих війною;
дизайн одягу з квітів;
кондитерські вироби.
Як спікери можуть підтримати учнів:
стати ментором;
запросити на стажування чи роботу;
дати експертні поради або познайомити з колегами;
фінансово підтримати проєкти школярів;
зробити донат на розвиток «Школи Героїв».
Як стати спікером
До зустрічей залучають цікавих і успішних людей із різних сфер:
юриспруденції;
маркетингу;
спорту;
журналістики;
IT;
освіти;
бізнесу;
громадського сектору;
мистецтва.
Якщо ви хочете стати спікером, ментором або підтримати «Школу Героїв» — реєструйтесь за посиланням.
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У лютому в Луцьку стартував проєкт «Школа Героїв», розповіла misto.media відповідальна за ініціативу в місті Мирослава Ярошевич. Окрім Волині, проєкт працює ще у 15 містах України: Києві, Дніпрі, Одесі, Львові, Запоріжжі, Житомирі, Рівному, Полтаві тощо.
Про проєкт
На тематичних зустрічах школярі мають нагоду познайомитися з успішними лучанами, почути історії їхнього та спробувати розробити власні ідеї. До участі запрошують учнів 9–11 класів. Зустрічі вже відбулися у школах № 2 та № 4.
На початку спікери коротко розповідають про себе. Згодом діти діляться на групи за інтересами, розробляють бізнес-ідеї чи соціальні ініціативи, які потім презентують.
Після презентацій учні мають змогу поспілкуватися зі спікерами на довільні теми. Зустріч триває два уроки — 1 год 30 хв.
На попередніх заходах школярі пропонували різноманітні проєкти:
притулок для тварин;
відбудову будинків, зруйнованих війною;
дизайн одягу з квітів;
кондитерські вироби.
Як спікери можуть підтримати учнів:
стати ментором;
запросити на стажування чи роботу;
дати експертні поради або познайомити з колегами;
фінансово підтримати проєкти школярів;
зробити донат на розвиток «Школи Героїв».
Як стати спікером
До зустрічей залучають цікавих і успішних людей із різних сфер:
юриспруденції;
маркетингу;
спорту;
журналістики;
IT;
освіти;
бізнесу;
громадського сектору;
мистецтва.
Якщо ви хочете стати спікером, ментором або підтримати «Школу Героїв» — реєструйтесь за посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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