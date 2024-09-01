Дизайн у луцькому кафе визнали одним із найкращих у світі

Дизайн у луцькому кафе визнали одним із найкращих у світі
Інтер’єр кафе суспільного впливу misto.cafe у Луцьку, створений українською майстернею архітектури та дизайну balbek bureau, увійшов до переліку найкращих за версією американської премії Hospitality Design Awards.

Про це в коментарі misto.media повідомили у кафе.

Дизайн потрапив до короткого списку в номінації Hybrid Hospitality — концепції гостинності, яка поєднує різні формати розміщення, послуг та досвіду для гостей, а також базується на гнучкості та змішаних моделях використання простору.

Hospitality Desighn Awards — головна щорічна премія у сфері гостинності від журналу Hospitality Design, яка вже 19 років відзначає найкращі та найінноваційніші досягнення в дизайні проєктів та продуктів по всьому світу.

«misto.cafe — вже вдруге серед фіналістів престижної міжнародної премії. Спочатку — Red Dot Awards за комунікативний дизайн завдяки талановитим ІТ-дизайнерам. Тепер — ще одна відзнака світового рівня. Це не лише приємно, а й важливо — зусилля великої команди професіоналів помічають, а Луцьк — знову серед найкращих!» — зазначає проєктна менеджерка misto.cafe Анастасія Гуліта.

У роботі над misto.cafe архітектори відштовхувались від його назви. Так народилося гасло «Різні люди — одне місто. Різні люди — одне місце», яке сподобалося команді проєкту та стало слоганом закладу. balbek bureau прагнули створити дизайн без дизайну — простір із товариською атмосферою та різноманітною посадкою, щоб кожен міг знайти своє місце.

До слова, misto.cafe відкрили у вересні 2024 року з ініціативи платформи «Алгоритм дій», яка надихнулася прикладом івано-франківського громадського ресторану Urban Space 100. Луцьке кафе теж має 100 співзасновників, а 80% чистого прибутку передає на підтримку соціальних проєктів для розвитку міста.

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Теги: Луцьк, кафе
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