У Луцьку ліквідували масштабну пожежу сухостою на Гнідавському болоті
Сьогодні, 21:32
У Луцьку рятувальники ліквідували масштабну пожежу сухостою на Гнідавському болоті.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні на лінію 101 о 15:09 надійшло повідомлення про те, що у Луцьку на території заказника Гнідавське болото горить сухостій.
На місці події працювали рятувальники 25 та 1 Державних пожежно-рятувальних частин міста та працівники оперативно-кординаційного центру.
Рятувальники за допомогою водяних стволів та підручних засобів локалізували займання та о 18:11 ліквідували. Площа пожежі сягає кількох гектарів.
Причина пожежі з’ясовується.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні на лінію 101 о 15:09 надійшло повідомлення про те, що у Луцьку на території заказника Гнідавське болото горить сухостій.
На місці події працювали рятувальники 25 та 1 Державних пожежно-рятувальних частин міста та працівники оперативно-кординаційного центру.
Рятувальники за допомогою водяних стволів та підручних засобів локалізували займання та о 18:11 ліквідували. Площа пожежі сягає кількох гектарів.
Причина пожежі з’ясовується.
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