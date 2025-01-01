У Луцьку ліквідували масштабну пожежу сухостою на Гнідавському болоті





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Сьогодні на лінію 101 о 15:09 надійшло повідомлення про те, що у Луцьку на території заказника Гнідавське болото горить сухостій.



На місці події працювали рятувальники 25 та 1 Державних пожежно-рятувальних частин міста та працівники оперативно-кординаційного центру.



Рятувальники за допомогою водяних стволів та підручних засобів локалізували займання та о 18:11 ліквідували. Площа пожежі сягає кількох гектарів.



Причина пожежі з’ясовується.





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