Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 березня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 березня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 23 березня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 23 березня:

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 0-2° тепла, вдень 9-11° тепла.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень дощ.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 7-12° тепла.


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Теги: погода, прогноз, Волинь, Луцьк
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