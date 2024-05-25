У Луцьку продають Tesla Cybertruck Cyderbeas за майже 5 мільйонів гривень
Сьогодні, 13:17
У Луцьку продають останню модель від компанії Tesla – Cybertruck Cyderbeast. Вартість авто у салонах становить 114 – 120 тисяч доларів. Але ціна не остаточна, можливий торг.
Про це в коментарі Район.Луцьк розповів власник авто Тарас.
За поточним курсом, ціна на авто стартує від 4, 8 мільйона гривень. Лучани неодноразово бачили авто на відео у соціальних мережах.
«В оренду для фотосесій авто не здаємо, але знайомі просили зняти відео та фото», – розповів Тарас.
За словами власника, бажаючі придбати авто телефонують не лише з Луцька, а й з інших міст. Однак, домовитися поки не вдалося.
Як розповів власник, подібних автомобілів немає не тільки в західних регіонах, а й взагалі в Україні. Крім того, їх не продають в країнах Євросоюзу.
Заряджати це авто можна не тільки на електрозаправках, а й від домашніх станцій. Однієї зарядки вистачає на 500 кілометрів їзди без зупинки.
Tesla Cybertruck — електричний фургон на основі пікапа у стилі кіберпанку, який випускає Tesla з 2023 року. Його вантажність — майже 1,6 тон. Залежно від моделі на одному заряді авто проїжджає від 400 до 800 км. До 100 км/год розганяється за 2,8 секунди. Стартова ціна за найдешевшу модель в США – $60,000.
На AUTO.RIA знайшли два оголошення про продаж Cybertruck з пробігом 1000 кілометрів у Києві. Оголошення розмістили у березні цього року.
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Про це в коментарі Район.Луцьк розповів власник авто Тарас.
За поточним курсом, ціна на авто стартує від 4, 8 мільйона гривень. Лучани неодноразово бачили авто на відео у соціальних мережах.
«В оренду для фотосесій авто не здаємо, але знайомі просили зняти відео та фото», – розповів Тарас.
За словами власника, бажаючі придбати авто телефонують не лише з Луцька, а й з інших міст. Однак, домовитися поки не вдалося.
Як розповів власник, подібних автомобілів немає не тільки в західних регіонах, а й взагалі в Україні. Крім того, їх не продають в країнах Євросоюзу.
Заряджати це авто можна не тільки на електрозаправках, а й від домашніх станцій. Однієї зарядки вистачає на 500 кілометрів їзди без зупинки.
Tesla Cybertruck — електричний фургон на основі пікапа у стилі кіберпанку, який випускає Tesla з 2023 року. Його вантажність — майже 1,6 тон. Залежно від моделі на одному заряді авто проїжджає від 400 до 800 км. До 100 км/год розганяється за 2,8 секунди. Стартова ціна за найдешевшу модель в США – $60,000.
На AUTO.RIA знайшли два оголошення про продаж Cybertruck з пробігом 1000 кілометрів у Києві. Оголошення розмістили у березні цього року.
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