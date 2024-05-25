У Луцьку продають Tesla Cybertruck Cyderbeas за майже 5 мільйонів гривень





Про це в коментарі Тарас.



За поточним курсом, ціна на авто стартує від 4, 8 мільйона гривень. Лучани неодноразово бачили авто на відео у соціальних мережах.



«В оренду для фотосесій авто не здаємо, але знайомі просили зняти відео та фото», – розповів Тарас.



За словами власника, бажаючі придбати авто телефонують не лише з Луцька, а й з інших міст. Однак, домовитися поки не вдалося.



Як розповів власник, подібних автомобілів немає не тільки в західних регіонах, а й взагалі в Україні. Крім того, їх не продають в країнах Євросоюзу.



Заряджати це авто можна не тільки на електрозаправках, а й від домашніх станцій. Однієї зарядки вистачає на 500 кілометрів їзди без зупинки.



Tesla Cybertruck — електричний фургон на основі пікапа у стилі кіберпанку, який випускає Tesla з 2023 року. Його вантажність — майже 1,6 тон. Залежно від моделі на одному заряді авто проїжджає від 400 до 800 км. До 100 км/год розганяється за 2,8 секунди. Стартова ціна за найдешевшу модель в США – $60,000.



На AUTO.RIA знайшли два оголошення про продаж Cybertruck з пробігом 1000 кілометрів у Києві. Оголошення розмістили у березні цього року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку продають останню модель від компанії Tesla – Cybertruck Cyderbeast. Вартість авто у салонах становить 114 – 120 тисяч доларів. Але ціна не остаточна, можливий торг.Про це в коментарі Район.Луцьк розповів власник автоЗа поточним курсом, ціна на авто стартує від 4, 8 мільйона гривень. Лучани неодноразово бачили авто на відео у соціальних мережах.«В оренду для фотосесій авто не здаємо, але знайомі просили зняти відео та фото», – розповів Тарас.За словами власника, бажаючі придбати авто телефонують не лише з Луцька, а й з інших міст. Однак, домовитися поки не вдалося.Як розповів власник, подібних автомобілів немає не тільки в західних регіонах, а й взагалі в Україні. Крім того, їх не продають в країнах Євросоюзу.Заряджати це авто можна не тільки на електрозаправках, а й від домашніх станцій. Однієї зарядки вистачає на 500 кілометрів їзди без зупинки.Tesla Cybertruck — електричний фургон на основі пікапа у стилі кіберпанку, який випускає Tesla з 2023 року. Його вантажність — майже 1,6 тон. Залежно від моделі на одному заряді авто проїжджає від 400 до 800 км. До 100 км/год розганяється за 2,8 секунди. Стартова ціна за найдешевшу модель в США – $60,000.На AUTO.RIA знайшли два оголошення про продаж Cybertruck з пробігом 1000 кілометрів у Києві. Оголошення розмістили у березні цього року.

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