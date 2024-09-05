У Луцьку вночі стався вибух та вирувала масштабна пожежа: подробиці

У Луцьку вночі сталася масштабна пожежа у приміщенні, де зберігалися газові балони та каністри з пальним. Очевидці чули гучний вибух.Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.Пожежа сталася пізно вечері на вулиці Хурсенка. Повідомлення на лінію 101 надійшло о 22:50. Вогонь охопив господарську будівлю, існувала загроза поширення на сусідні споруди.На місці працювали вогнеборці 1-ї та 25-ї ДПРЧ м. Луцька, оперативно-координаційний центр. Рятувальники подали два водяні стволи на гасіння та ще один ствол на захист суміжних будівель.З приміщення евакуювали автомобіль.Зазначають, що всередині зберігалися каністри з пальним та газові балони. Як повідомлялося раніше, перед загорянням двоповерхового гаража очевидці чули гучний вибух.Зрештою пожежа була локалізована, а о 23:54 – ліквідована.Потерпілих немає.