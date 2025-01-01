Магнітні бурі: прогноз на вихідні 22-23 березня

Магнітні бурі: прогноз на вихідні 22-23 березня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 22-23 березня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У суботу, 22 березня, очікуються сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень) — магнітні хвилювання, здатні вплинути на самопочуття метеозалежних людей, вони зберігатимуться й в неділю, 23 березня.

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Теги: Магнітні бурі, прогноз, Україна
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