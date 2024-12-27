Уродженець Луцька MONATIK відвідав воїнів на фронті

Уродженець Луцька MONATIK відвідав воїнів на фронті
Популярний український співак MONATIK, він же Дмитро Монатік, відвідав тих, хто тримає фронт на сході України.

Про це повідомляє ТСН.

Так, виконавець організував благодійний концерт перед захисниками і захисницями України. Крім підняття бойового духу, артист у фотоблогу повідомив, що також привіз необхідну допомогу. За словами Монатіка, саме таким чином він може висловити всю вдячність тим, хто щодня оберігає життя українців.

"Повернулися з чергової поїздки на Схід. Мали за честь зустрітися з тими, хто щодня тримає фронт і захищає нашу країну – воїнами 72-ї бригади імені Чорних Запорожців, 14-го окремого полку БпАК, бойовими підрозділами Національної поліції та захисниками Дніпропетровщини. Це завжди більше, ніж просто поїздка. Це можливість подякувати, підтримати, передати необхідне й подарувати такі необхідні позитивні емоції. Вкотре змогли закрити актуальні запити та доправити важливу допомогу тим, хто її потребує", — написав Дмитро.

Нагадаємо, нещодавно зірка "Ліги сміху" Сергій Вавілов став до лав ЗСУ. Артист тривай час волонтерив, а потім мобілізувався.

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Теги: Дмитро Монатік, Луцьк, ЗСУ
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