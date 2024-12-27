Уродженець Луцька MONATIK відвідав воїнів на фронті

Дмитро Монатік, відвідав тих, хто тримає фронт на сході України.



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Так, виконавець організував благодійний концерт перед захисниками і захисницями України. Крім підняття бойового духу, артист у фотоблогу повідомив, що також привіз необхідну допомогу. За словами Монатіка, саме таким чином він може висловити всю вдячність тим, хто щодня оберігає життя українців.



"Повернулися з чергової поїздки на Схід. Мали за честь зустрітися з тими, хто щодня тримає фронт і захищає нашу країну – воїнами 72-ї бригади імені Чорних Запорожців, 14-го окремого полку БпАК, бойовими підрозділами Національної поліції та захисниками Дніпропетровщини. Це завжди більше, ніж просто поїздка. Це можливість подякувати, підтримати, передати необхідне й подарувати такі необхідні позитивні емоції. Вкотре змогли закрити актуальні запити та доправити важливу допомогу тим, хто її потребує", — написав Дмитро.



Нагадаємо, нещодавно зірка "Ліги сміху" Сергій Вавілов став до лав ЗСУ. Артист тривай час волонтерив, а потім мобілізувався.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Популярний український співак MONATIK, він же, відвідав тих, хто тримає фронт на сході України.Про це повідомляє ТСН. Так, виконавець організував благодійний концерт перед захисниками і захисницями України. Крім підняття бойового духу, артист у фотоблогу повідомив, що також привіз необхідну допомогу. За словами Монатіка, саме таким чином він може висловити всю вдячність тим, хто щодня оберігає життя українців."Повернулися з чергової поїздки на Схід. Мали за честь зустрітися з тими, хто щодня тримає фронт і захищає нашу країну – воїнами 72-ї бригади імені Чорних Запорожців, 14-го окремого полку БпАК, бойовими підрозділами Національної поліції та захисниками Дніпропетровщини. Це завжди більше, ніж просто поїздка. Це можливість подякувати, підтримати, передати необхідне й подарувати такі необхідні позитивні емоції. Вкотре змогли закрити актуальні запити та доправити важливу допомогу тим, хто її потребує", — написав Дмитро.Нагадаємо, нещодавно зірка "Ліги сміху"став до лав ЗСУ. Артист тривай час волонтерив, а потім мобілізувався.

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