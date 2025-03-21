Литва готова відправити свої війська до України після припинення вогню, - Науседа





Про це заявив в інтерв’ю Bloomberg президент Литви Гітанас Науседа, пише



"Моя країна готова надати необхідну підтримку. Ми говоримо про дуже конкретну кількість наших військовослужбовців, але має бути прихильність всіх країн цієї коаліції надати цю підтримку", - сказав Науседа.



Він також зазначив, що президент США Дональд Трамп "має відверті наміри" щодо припинення трирічної війни Росії в Україні, однак очільник Кремля "імітує переговори, продовжуючи свої атаки".



На початку березня британські чиновники провели переговори з представниками близько 20 країн, зацікавлених у створенні "коаліції охочих". Прем'єр-міністр Кір Стармер оголосив, що Велика Британія і Франція очолюють проєкт, в рамках якого солдати з "коаліції охочих" можуть бути направлені в Україну як миротворці.



За даними The Telegraph, у Великобританії також обговорюють надання Україні винищувачів Typhoon або F35 для забезпечення прикриття миротворців із повітря.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Литва готова розгорнути війська в Україні в рамках миротворчої місії, але після припинення вогню.Про це заявив в інтерв’ю Bloomberg президент Литви, пише LB.ua "Моя країна готова надати необхідну підтримку. Ми говоримо про дуже конкретну кількість наших військовослужбовців, але має бути прихильність всіх країн цієї коаліції надати цю підтримку", - сказав Науседа.Він також зазначив, що президент США"має відверті наміри" щодо припинення трирічної війни Росії в Україні, однак очільник Кремля "імітує переговори, продовжуючи свої атаки".На початку березня британські чиновники провели переговори з представниками близько 20 країн, зацікавлених у створенні "коаліції охочих". Прем'єр-міністр Кір Стармер оголосив, що Велика Британія і Франція очолюють проєкт, в рамках якого солдати з "коаліції охочих" можуть бути направлені в Україну як миротворці.За даними The Telegraph, у Великобританії також обговорюють надання Україні винищувачів Typhoon або F35 для забезпечення прикриття миротворців із повітря.

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