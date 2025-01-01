Захищаючи Україну, загинули два Герої з Луцька

На війні загинули два Герої з ЛуцькатаПро це повідомив міський голова"На жаль, маємо ще дві втрати.Лучанин Повх Олександр Сергійович, 24.06.2000 року народження був призваний на військову службу та зарахований до списків особового складу військової частини Державної прикордонної служби України на посаду інспектора прикордонної служби 2 категорії - механіка-водія другого відділення інспекторів прикордонної служби третьої прикордонної застави першого відділу прикордонної служби (тип С) четвертої прикордонної комендатури швидкого реагування.Сержант Повх Олександр Сергійович загинув 14.03.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Колодязне Харківської області.Горяїнов Сергій Андрійович, 14.09.1997 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду майстра 2 відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів взводу безпілотних авіаційних комплексів 1 механізованого батальйону.Старший солдат Горяїнов Сергій Андрійович загинув 14.03.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Петропавлівка Харківської області", - йдеться в повідомленні.Щирі співчуття рідним та близьким.