Представники України та росії під час переговорів можуть сидіти в різних кімнатах, - Келлог

Кіт Келлог заявив, що представники України та Росії під час переговорів у Саудівській Аравії можуть сидіти в різних кімнатах, а американська делегація ходитиме між ними.



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За словами посланника Трампа, США на переговорах у Саудівській Аравії представлятиме частина його підлеглих, підлеглих радника з нацбезпеки Майка Волца, а від Держдепу – керівник планування політики Майкл Антон.



"Це будуть непрямі дискусії, тобто одна група буде в цій кімнаті, інша – в тій, і вони (американці. – Ред.) сидітимуть і розмовлятимуть, ходитимуть туди-сюди, щось на кшталт човникової дипломатії", – переповів він.



Джерело Sky News в українській владі також описало переговори в Саудівській Аравії подібним чином.



"Загалом, концепція американців полягає в тому, що вони розмовляють з росіянами і з українцями одночасно, в різних кімнатах і будуть ходити між зустрічами/кімнатами", – цитує телеканал співрозмовника.



Він уточнив, що кінцевий формат переговорів ще не визначений, але "не планується, що українці та росіяни будуть вести прямі переговори".



У Білому домі раніше анонсували, що 23 березня у Саудівській Аравії відбудеться новий раунд перемовин щодо мирного врегулювання в Україні.



Росію представлятимуть сенатор і колишній заступник глави МЗС Григорій Карасін та радник директора Федеральної служби безпеки Сергєй Бесєда, що раніше курував збір інформації про Україну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Спецпосланник президента СШАзаявив, що представники України та Росії під час переговорів у Саудівській Аравії можуть сидіти в різних кімнатах, а американська делегація ходитиме між ними.Як повідомляє "Європейська правда" , про це Келлог розповів в інтервʼю ABC News.За словами посланника Трампа, США на переговорах у Саудівській Аравії представлятиме частина його підлеглих, підлеглих радника з нацбезпеки, а від Держдепу – керівник планування політики"Це будуть непрямі дискусії, тобто одна група буде в цій кімнаті, інша – в тій, і вони (американці. – Ред.) сидітимуть і розмовлятимуть, ходитимуть туди-сюди, щось на кшталт човникової дипломатії", – переповів він.Джерело Sky News в українській владі також описало переговори в Саудівській Аравії подібним чином."Загалом, концепція американців полягає в тому, що вони розмовляють з росіянами і з українцями одночасно, в різних кімнатах і будуть ходити між зустрічами/кімнатами", – цитує телеканал співрозмовника.Він уточнив, що кінцевий формат переговорів ще не визначений, але "не планується, що українці та росіяни будуть вести прямі переговори".У Білому домі раніше анонсували, що 23 березня у Саудівській Аравії відбудеться новий раунд перемовин щодо мирного врегулювання в Україні.Росію представлятимуть сенатор і колишній заступник глави МЗС Григорій Карасін та радник директора Федеральної служби безпеки Сергєй Бесєда, що раніше курував збір інформації про Україну.

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